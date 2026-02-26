El virus de las ventanas FIBA ha vuelto a golpear de lleno a un equipo que lucha por la salvación en Liga Endesa. Si la anterior ventana dejaba a Coviran Granada sin dos de sus mejores piezas exteriores, en esta nueva ventana ha sido San Pablo Burgos quien pierde el refuerzo que estaba destinado a marcar el camino de la salvación.

Parte médico oficial de Jhivvan Jackson: adiós a la temporada

El jugador panameño Jhivvan Jackson ha sufrido una grave lesión en los entrenamientos previos a los partidos de su selección contra Cuba y Argentina en esta nueva ventana FIBA. Las pruebas médicas realizadas al escolta revelan una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le mantendrá fuera de la cancha en los meses que restan para finalizar la temporada.

La baja no es menor: Burgos pierde a su refuerzo estrella en el momento más exigente del campeonato, cuando cada jornada tiene valor de final. Más allá del diagnóstico clínico, el impacto competitivo es evidente ya que sin su principal generador ofensivo, el margen de error se reduce al mínimo. Recordemos que el escolta panameño estaba promediando 14,6 puntos, 2,5 rebotes, 3,1 asistencias y 1,7 recuperaciones para 13,3 de valoración personal.