Melwin Pantzar estará unas seis semanas de baja por una lesión de rodilla, y el Unicaja, con Tyson Pérez y Nzosa también lesionados, vuelve a ir justo de cupos.

Melwin Pantzar estará unas seis semanas de baja. El base sueco del Unicaja sufre una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, y su ausencia reabre el problema de los cupos en un equipo que ya tiene lesionados a otros dos jugadores de formación local, Tyson Pérez y Yannick Nzosa.

Pantzar se hizo daño el miércoles en el Carpena, en la victoria por 94-66 ante el Pardubice correspondiente a la jornada 4 de la Basketball Champions League. Recibió un impacto en la rodilla izquierda en el tercer cuarto y ya no pudo continuar en el partido.

Lesión en el ligamento colateral medial

Según informó la ACB, el jugador pasó este jueves pruebas en el Hospital Quirónsalud Málaga, que determinaron la lesión en el ligamento colateral medial. La evolución marcará el tiempo de baja, aunque la estimación inicial es de seis semanas.

El parte llegó el mismo día en que Alberto Díaz volvió a jugar tras dos meses fuera por una rotura de fibras sufrida en el primer partido de Liga.

Cuatro cupos en la ACB y cinco en la Champions

La consecuencia deportiva va más allá de la baja de un base. Como publicó Diario Sur el jueves por la noche, una de las premisas de la planificación del club malagueño era contar con suficientes jugadores de cupo para cumplir con las normativas de la Liga Endesa y de la Champions, pero “las lesiones están complicando mucho las cosas al club cajista”.

La normativa obliga a incluir en las convocatorias a cuatro jugadores formados localmente, lo que se conoce como cupo. En la Basketball Champions League la cifra sube a cinco.

Con Pantzar, el Unicaja suma tres jugadores con esta licencia en la enfermería. Tyson Pérez no pudo estar a disposición de Txus Vidorreta en la pretemporada y acabó operándose del tendón de Aquiles. Yannick Nzosa se lesionó en el primer amistoso de preparación, también pasó por el quirófano y no volverá hasta diciembre.

Díaz, convocado lesionado para cumplir en la Champions

Las lesiones vienen de lejos. Según el diario malagueño, durante la baja de Alberto Díaz los únicos cupos sanos eran Djedovic, Pantzar, Barreiro y Hernangómez, lo que obligó a convocar al base para algunos partidos de la Champions pese a estar lesionado. El mismo medio sostiene que ese escenario se va a repetir ahora con la baja de Pantzar.

Sima y Oriola, las opciones que no prosperaron

En los últimos meses, en su intento de reforzar la plantilla, el Unicaja tanteó dos fichajes que habrían resuelto el problema, ambos con licencia de cupo: primero el de Yankuba Sima y, más recientemente, el de Pierre Oriola. Ninguna de las dos negociaciones salió adelante.

El primer partido del Unicaja sin Pantzar será en la jornada 9 de la Liga Endesa: visita al Recoletas Salud San Pablo Burgos el sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas (hora peninsular).