El Unicaja sigue invicto en la BCL tras ganar 94-66 al Pardubice. Alberto Díaz reapareció y Melwin Pantzar se retiró con molestias en la rodilla izquierda.

El Unicaja sigue invicto en la Basketball Champions League tras ganar 94-66 al BK KVIS Pardubice el miércoles 18 de noviembre en el Martín Carpena. El cuarto triunfo en cuatro partidos del Grupo E llegó con el regreso de Alberto Díaz, siete semanas y media después de su lesión, y con la preocupación por la rodilla izquierda de Melwin Pantzar.

El equipo de Txus Vidorreta rompió el partido en el último cuarto con un parcial de 24-7, después de que el conjunto checo llegara a ponerse a cuatro puntos (63-59) en el tercer periodo. David Kravish fue el jugador más valorado del encuentro, con 16 puntos, 8 rebotes y 25 de valoración, y Amine Noua igualó su anotación con 16 puntos. Tyler Kalinoski sumó 13 y Willy Hernangómez, 12.

Según los datos de la FIBA, el Unicaja repartió 31 asistencias por las 17 de su rival, firmó 12 robos y forzó 17 pérdidas del Pardubice. Pantzar dio 8 asistencias antes de retirarse y Kendrick Perry añadió 10 puntos, 7 asistencias y 4 robos. Por el equipo checo, Zed Key acabó con 15 puntos y 23 de valoración.

Alberto Díaz vuelve siete semanas y media después

El capitán no jugaba desde el 27 de septiembre, cuando se lesionó en los isquiotibiales en el estreno liguero en la pista del Real Madrid, como contamos en la derrota del Unicaja en Madrid y la lesión de Alberto Díaz. Volvió a pista a falta de 2:04 para el final del primer cuarto y anotó 2 puntos. Según Diario Sur, el Carpena le recibió con una ovación y fue él quien pidió entrar cuando Pantzar no pudo seguir.

“Alberto ha tenido buenas sensaciones. Le ha costado más en su primera entrada y hasta el descanso, pero en la segunda parte era nuestro Alberto. Necesita tiempo y seguramente su mejor versión llegará en diciembre, pero estamos muy contentos, esperemos que pueda jugar también el fin de semana, sobre todo si la lesión de Melwin se confirma”, afirmó Vidorreta en rueda de prensa, en declaraciones recogidas por Diario Sur.

Pantzar, pendiente de pruebas en la rodilla izquierda

El base sueco sintió molestias en la rodilla izquierda tras una caída bajo el aro al final del tercer cuarto, fue atendido en el banquillo y ya no volvió a jugar. Será sometido a pruebas y es duda para el partido del sábado. “Os puedo avanzar que es en la rodilla y que no tenía muy buena sensación ahora, no de preocupación máxima, pero habrá que dar tiempo a los servicios médicos para que vean esa rodilla”, explicó el técnico.

Antes del partido, el club homenajeó a Nihad Djedovic con una camiseta conmemorativa por sus 200 partidos con el Unicaja, cifra que alcanzó el domingo ante el Girona. El alero bosnio no llegó a jugar y Vidorreta lo justificó así: “Podría haberle sacado a 2:50 del final, pero creo que no tenía sentido, creo que hubiera sido una falta de respeto o dejar de poner en valor lo que ha hecho el jugador por el club”.

A una victoria del Top 16

“Estamos contentos porque refrendamos el hecho de que sólo con una victoria más ya estaremos en el ‘Top-16’”, reconoció Vidorreta. Así queda el Grupo E tras la cuarta jornada, según los datos de la competición:

Unicaja: 4-0

Pallacanestro Reggiana: 2-2

BC Juventus Utena: 2-2

BK KVIS Pardubice: 0-4

El Asisa Joventut, que ganó 74-70 al Oporto, es el otro equipo español con 4-0. Hace dos semanas, Unicaja y Joventut ya seguían invictos en la BCL.

El Unicaja vuelve a la Liga Endesa el sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas en la pista del Recoletas Salud San Pablo Burgos, en la jornada 9. En la BCL, visitará al Reggiana el martes 15 de diciembre a las 20:00 horas.