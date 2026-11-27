España recibe a Grecia el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en Santiago de Compostela, en la clasificación para el Mundial 2027. Se verá en Teledeporte y Movistar Plus+.

La Selección española recibe a Grecia el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Pabellón Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela, en un partido clave de la clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2027. El encuentro se podrá ver en directo en Teledeporte y en Movistar Plus+.

Horario y dónde ver el España vs Grecia

Partido: España vs Grecia, Grupo I de la clasificación europea para el Mundial 2027.

España vs Grecia, Grupo I de la clasificación europea para el Mundial 2027. Fecha: domingo 29 de noviembre.

domingo 29 de noviembre. Hora: 18:00 horas (hora peninsular).

18:00 horas (hora peninsular). Lugar: Pabellón Multiusos Fontes do Sar, Santiago de Compostela.

Pabellón Multiusos Fontes do Sar, Santiago de Compostela. TV: Teledeporte y Movistar Plus+ (canal Vamos).

Según la FEB, el partido de Santiago se emitirá en abierto por Teledeporte y también por Vamos, el canal de Movistar Plus+, que coincide con la información publicada por el Real Madrid sobre sus internacionales.

Santiago vuelve a recibir a la Selección 13 años después

La Selección Masculina regresa a la capital de Galicia 13 años después. Según la FEB, será el cuarto partido de la historia del equipo masculino en Santiago y el primero de carácter oficial. El encuentro ha sido impulsado por la Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia.

En la convocatoria para este segundo partido de la ventana figuran los jugadores del Real Madrid Abalde y Pradilla, según informó el club blanco. El equipo de Chus Mateo afronta la ventana sin Yankuba Sima, como se contó en la baja de Yankuba Sima.

España llega líder tras ganar en Montenegro

España llega a la cita tras imponerse el jueves a Montenegro en Podgorica por 62-93, un triunfo que cortó una racha de tres derrotas consecutivas en la fase de clasificación. Ese mismo día, Grecia cayó en casa ante Georgia por 88-92 tras prórroga, y Portugal superó a Ucrania por 95-90.

Con esos resultados, el Grupo I queda así tras nueve jornadas:

1. España , 6-3 (15 puntos)

, 6-3 (15 puntos) 2. Ucrania , 6-3 (15 puntos)

, 6-3 (15 puntos) 3. Georgia , 6-3 (15 puntos)

, 6-3 (15 puntos) 4. Portugal , 5-4 (14 puntos)

, 5-4 (14 puntos) 5. Grecia , 4-5 (13 puntos)

, 4-5 (13 puntos) 6. Montenegro, 4-5 (13 puntos)

Tres plazas para el Mundial y tres jornadas por delante

Solo los tres primeros del Grupo I obtienen el billete para la Copa del Mundo de Catar 2027. A cada selección le quedan tres partidos: el del domingo y los dos de la última ventana de la fase de clasificación, ya que la de noviembre es la penúltima, según la FEB.

El partido de ida se jugó el 31 de agosto en Atenas y acabó con victoria griega por 108-106 tras prórroga, según FIBA. Aquella derrota, junto a la sufrida ante Portugal en Zaragoza, complicó el camino de un equipo que en la previa de la ventana en Podgorica ya señalaba esta ventana como decisiva.

La jornada del domingo en el Grupo I arrancará con el Georgia vs Portugal (16:30 horas), seguirá con el Ucrania vs Montenegro (17:30 horas) y se cerrará con el España vs Grecia, a las 18:00 horas en Santiago de Compostela.