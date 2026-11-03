Jorge Sanz, el español de Mike Malone en North Carolina: “A esta gente no le gusta fallar”

El técnico zaragozano Jorge Sanz, ayudante de Mike Malone en North Carolina tras ocho temporadas en Gonzaga, cuenta a MARCA cómo llegó a los Tar Heels y su papel.

El entrenador zaragozano Jorge Sanz vive su primera temporada como ayudante en la Universidad de North Carolina a las órdenes de Mike Malone, campeón de la NBA con los Denver Nuggets en 2023. Tras ocho campañas en Gonzaga, el técnico español ha explicado a MARCA cómo llegó a Chapel Hill y qué papel tiene en los Tar Heels.

Sanz llega a Chapel Hill después de ocho temporadas en Gonzaga (2018-26), con un balance de 238 victorias y 38 derrotas, y otras ocho en Florida Atlantic (2010-18). Así lo recoge la entrevista publicada por MARCA.

La llamada de Mike Malone

El contacto con Malone llegó en mayo de este año. “Me contactó él directamente, pero un conocido común ya me advirtió que me iba a llamar. Me preguntó: ‘¿Si te llama Mike Malone, escucharías?’. ¡Pues claro que sí! Me dieron el aviso. A esta gente no le gusta fallar”, relató Sanz en declaraciones a MARCA desde Chapel Hill.

Del exentrenador de los Nuggets destaca el trato personal desde la primera conversación: “Conecta muy bien con la gente. Da importancia a las relaciones interpersonales y desde la primera llamada hubo un impacto. Sentí un interés real y genuino en conocer mi historia y mi trayectoria”.

En el día a día, subraya que “es muy detallista. Su nivel de preparación es muy alto para cada entrenamiento, reunión o partido”. “Es exigente, pero no es trabajar en la obra”, añadió.

Ataque, desarrollo y reclutamiento internacional

Sanz es uno de los siete entrenadores ayudantes del cuerpo técnico. “Es como un club”, aseguró. Su parcela está en el ataque: “A nivel técnico, estoy en la parte más ofensiva. También en desarrollo y técnica individual”, explicó.

Cada ayudante trabaja casi a diario con tres jugadores; entre los de Sanz está el exazulgrana Sayon Keita, de 18 años y 2,16 metros. También se ocupa del reclutamiento internacional: en su carrera ha llevado a 17 jugadores de nueve países. “La competición va de noviembre a abril, pero la gestión es todo el año. Somos nosotros quienes evaluamos y fichamos”, explicó, antes de resumir: “Esto no para nunca”.

El peso de la historia en Chapel Hill

North Carolina suma seis títulos de la NCAA, solo por detrás de UCLA (11) y Kentucky (8). “Es un orgullo y una responsabilidad estar aquí, donde la presión no viene ya sólo por ganar sino por hacer las cosas con una excelencia marcada de manera interna. Se transmiten la tradición y la historia”, contó Sanz.

En el Dean Smith Center, con capacidad para 21.000 espectadores, la figura de referencia sigue siendo Michael Jordan, campeón con los Tar Heels en 1982: “Es un estandarte. Su figura tiene un impacto que se ha transmitido durante décadas”.

La generación que llega a la selección

En paralelo a su carrera en Estados Unidos, Sanz ha colaborado con la Federación Española. Formó parte del cuerpo técnico de Javi Zamora que logró la plata en el Mundial U17 de 2022 y en el Eurobasket U18 de 2023. Por sus manos han pasado Aday Mara, Hugo González, Sergio De Larrea o Izan Almansa, que este curso se ha incorporado a Gonzaga, el programa del que procede Sanz.

“Formaron grupos muy especiales”, afirmó el técnico, convencido de que la hornada que llega a la Selección Española “es para tener esperanzas en el futuro. La materia prima está”. Sobre los que ya están en la NBA, añadió: “Los de la NBA van a llevar cada uno su ritmo, pero lo importante es que, largos o cortos, den pasos firmes”.

North Carolina abrió la temporada con un triunfo por 80-72 ante Western Carolina en la madrugada del martes (hora española) y vuelve a jugar en el Dean Smith Center ante Wofford en la madrugada del viernes 6 al sábado 7 de noviembre, a la 01:00 hora peninsular. Aquí, la lista completa de españoles en la NCAA 2026-2027.