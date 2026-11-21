Pedro Martínez dirigirá ante el Joventut su partido 1.112 en la ACB y superará a Aíto García Reneses. El Real Madrid llega tras caer 92-76 ante Olympiacos.

Pedro Martínez se convertirá este domingo en el entrenador con más partidos dirigidos de la era ACB. El técnico del Real Madrid alcanzará los 1.112 ante el ASISA Joventut, en el Movistar Arena, y dejará atrás los 1.111 de Aíto García Reneses, precisamente frente al club con el que debutó como primer entrenador en 1990.

El partido de la jornada 9 de la Liga Endesa llega después de una semana europea difícil para los blancos, que cayeron el viernes en El Pireo ante Olympiacos (92-76) tres días después de perder 83-79 en la pista del Besiktas.

Del Pavelló Ausiàs March al Movistar Arena

Martínez igualó la marca el 15 de noviembre con la victoria por 84-98 en la pista del Kosner Baskonia, y el domingo ya será líder en solitario. El rival tiene carga simbólica: según la ACB, el técnico catalán, hoy con 65 años, debutó como primer entrenador del Joventut el 8 de marzo de 1990, con 28, tras relevar a Herb Brown, de quien era ayudante. Ganó aquel estreno al CAI Zaragoza por 100-84 en el antiguo Pavelló Ausiàs March y terminó la temporada levantando la Copa Korac ante el Scavolini Pesaro.

Desde entonces suma 34 temporadas en la máxima categoría y 12 banquillos ACB diferentes, un récord que comparte con Luis Casimiro. Además del Joventut y el Real Madrid, ha dirigido al Bàsquet Manresa, Baloncesto Salamanca, CB Granada, Coren Ourense, Gran Canaria, Baskonia, Estudiantes, Akasvayu Girona, Cajasol y Valencia Basket, con el que ganó las Ligas de 2017 y 2026.

La distancia con sus perseguidores da la medida de la cifra: tras Martínez y Aíto aparecen Luis Casimiro, con 824 partidos, Txus Vidorreta, con 749, y Manel Comas, con 745, según los datos de la ACB. El domingo también tendrá la oportunidad de sumar su victoria número 600 en la competición. Por sus manos han pasado 377 jugadores en la Liga Endesa.

Líder invicto en la Liga Endesa, tocado en Europa

En la competición doméstica, el Real Madrid marcha líder e invicto y buscará ante la Penya su novena victoria consecutiva, según recordó el propio club en la previa del encuentro.

En la Euroliga, el panorama es distinto. Olympiacos dominó desde el segundo cuarto (31-19 en ese parcial) y se marchó al descanso con un 50-33. Tyrique Jones firmó 22 puntos y 30 de valoración para los griegos, mientras que en el Real Madrid destacaron Theo Maledon, con 17 puntos, y Chuma Okeke, con 12. Los blancos cometieron 17 pérdidas, por 13 de su rival, y caen a la novena plaza con un balance de 7-6, según los datos de la Euroliga.

“Quizá no estemos pasando por un buen momento ahora. El otro día tuvimos la misma sensación, esa falta de energía en comparación con el otro equipo”, reconoció Pedro Martínez en declaraciones recogidas por Eurohoops. El técnico añadió: “No competimos como esperábamos” y admitió que “en este momento no estamos encontrando el buen baloncesto que hemos hecho otras veces”.

El Real Madrid recibe al ASISA Joventut el domingo 22 de noviembre a las 19:00 horas en el Movistar Arena, en el partido en el que Pedro Martínez pasará a ser el entrenador con más partidos de la era ACB.