Kosner Baskonia vs Real Madrid: horario y dónde ver el partido de la Liga Endesa en TV

El Kosner Baskonia recibe al Real Madrid, líder invicto, el domingo 15 de noviembre a las 19:00 horas en el Buesa Arena. Se ve en DAZN y Movistar Plus+ (dial 7).

El Kosner Baskonia recibe al Real Madrid este domingo 15 de noviembre a las 19:00 horas en el Buesa Arena, en el partido que cierra la jornada 8 de la Liga Endesa. Se podrá ver en DAZN y en Movistar Plus+ (dial 7). El líder, único invicto con 7-0, llega a Vitoria sin cinco jugadores y con Pedro Martínez a punto de igualar el récord de partidos dirigidos de Aíto García Reneses.

Horario y TV: DAZN y el dial 7 de Movistar Plus+

Partido: Kosner Baskonia vs Real Madrid, jornada 8 de la Liga Endesa.

Kosner Baskonia vs Real Madrid, jornada 8 de la Liga Endesa. Fecha: domingo 15 de noviembre.

domingo 15 de noviembre. Hora: 19:00 horas peninsulares (18:00 en Canarias).

19:00 horas peninsulares (18:00 en Canarias). Pabellón: Buesa Arena (Vitoria).

Buesa Arena (Vitoria). Televisión: DAZN y Movistar Plus+ (dial 7).

El resto de horarios del fin de semana está en la guía de la jornada 8 de la Liga Endesa.

El único invicto visita a un Baskonia que no pierde en casa desde abril

El Real Madrid lidera la clasificación con siete victorias en siete partidos, según la ACB, y es el único equipo sin derrotas. El Kosner Baskonia es tercero con 5-2, empatado con otros cuatro equipos, y ha ganado sus tres partidos en el Buesa Arena. Según la ACB, el equipo de Velimir Perasovic no cae en casa en Liga Regular desde el 26 de abril y el conjunto blanco promedia 106,3 puntos, una media que lo convertiría ahora mismo en el más anotador de la era ACB.

El Real Madrid domina los precedentes, pero el último duelo en Vitoria fue para el Baskonia: 105-100 en octubre de 2025, con 26 puntos, 7 asistencias y 43 de valoración de Trent Forrest, según la ACB.

En la Euroliga, el Baskonia perdió el miércoles en la pista del Partizan (80-66) y el Real Madrid ganó el jueves al Estrella Roja por 105-84.

Faried, nueva baja del Baskonia; Smits y Kamenjas pueden debutar

El Baskonia anunció el viernes que Kenneth Faried sufre “una lesión miotendinosa en la cara posterior del muslo izquierdo”, tras sentir molestias ante el Partizan. El club no dio un plazo de regreso, que dependerá de la evolución y de las sensaciones del jugador, y la ACB sitúa su ausencia en las próximas semanas. Faried se une a Tadas Sedekerskis y Marcio Santos en la enfermería. Rodions Kurucs ya está disponible y Damion Baugh es duda.

Para cubrir el juego interior, el club fichó esta semana a dos ala-pívots de 2,07: Kenan Kamenjas, procedente del Dubai Basketball, y Rolands Smits, viejo conocido de la Liga Endesa. Ambos podrían debutar si son inscritos a tiempo. “Soy jugador que juega de ‘cuatro’, pero puede jugar de ‘cinco’ y ayudar al rebote”, explicó Smits en un vídeo publicado por el club.

El Real Madrid sigue sin Campazzo, Maledon, Deck, Jantunen y Garuba

Según el parte médico de la ACB, Facu Campazzo, Gaby Deck, Usman Garuba, Theo Maledon y Mikael Jantunen repiten como bajas. Chuma Okeke ya está recuperado de sus molestias.

Pedro Martínez iguala a Aíto con 1.111 partidos

Pedro Martínez igualará en el Buesa Arena a Aíto García Reneses como el entrenador con más partidos dirigidos en la ACB, con 1.111. Según Mundo Deportivo, el técnico catalán acumula 598 victorias y 512 derrotas en 34 temporadas, y dirigió al Baskonia en tres etapas (2005-06, 2017-18 y 2018-19).

Si dirige al Real Madrid en la jornada 9, Martínez superará a Aíto ante el Asisa Joventut, su primer club, el domingo 22 de noviembre a las 19:00 horas en el Movistar Arena. Ese mismo día, a las 12:00 horas, el Baskonia visita al Surne Bilbao.