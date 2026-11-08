Clasificación de la Euroliga tras la jornada 10: Valencia, tercero; Barça y Real Madrid, en el pelotón; Baskonia, colista

Valencia Basket es tercero de la Euroliga con 7-3 tras la jornada 10, el Barça séptimo con el mismo balance, el Real Madrid octavo con 6-4 y el Baskonia, colista con 1-9.

El Valencia Basket es tercero de la Euroliga tras la décima jornada, con 7 victorias y 3 derrotas, según la clasificación oficial de la Euroliga. El Barça, séptimo con el mismo balance, y el Real Madrid, octavo con 6-4, siguen en el pelotón que persigue al Panathinaikos (8-2), mientras que el Baskonia cierra la tabla con 1-9. La jornada 11 se juega entre el miércoles 11 y el viernes 13 de noviembre.

Seis equipos empatados con 7-3 detrás del Panathinaikos

El Panathinaikos lidera en solitario con 8-2 y la mejor diferencia de puntos de la competición (+86). Por detrás, seis equipos comparten el 7-3 y se ordenan así: Estrella Roja (+85), Valencia Basket (+72), Fenerbahçe (+49), Olympiacos (+46), Dubái (+39) y Barça (+28). Un escalón más abajo, con 6-4, aparecen Real Madrid (+74), Hapoel Tel Aviv y Zalgiris, octavo, noveno y décimo.

En la décima jornada, el Real Madrid bajó del grupo de 7-3 tras perder ante el líder, el Valencia y el Barça ganaron a domicilio y el Estrella Roja subió al segundo puesto con su triunfo en la pista de Olympiacos (57-62).

Valencia Basket, el mejor visitante de los equipos españoles

El equipo taronja ganó 73-84 en la pista del Olimpia Milano el jueves 5 de noviembre y subió al tercer puesto tras su derrota en el Palau Blaugrana de la jornada anterior (98-94). Suma 951 puntos a favor y 879 en contra, una media de 95,1 anotados y 87,9 recibidos por partido, el segundo mejor ataque de la Euroliga. Lejos de la Roig Arena tiene un balance de 4-1; en casa, de 3-2.

Su máximo anotador es TJ Shorts, con 16,9 puntos y 20,4 de valoración por partido, cuarto en la tabla de anotadores de la competición, según las estadísticas oficiales de la Euroliga. Le siguen Armoni Brooks (14,9 puntos) y Nikola Mirotic (13 puntos en ocho partidos).

El Barça encadena cuatro victorias seguidas

El Barça ganó 90-93 al Hapoel Tel Aviv en Sofía y suma cuatro triunfos consecutivos, ante Milán, Bayern, Valencia y Hapoel. Fuera de casa también tiene un 4-1, y en el Palau, un 3-2. Su diferencia de puntos (+28, con 902 anotados y 874 recibidos) es la más baja del grupo de 7-3. Kevin Punter lidera su anotación con 15,9 puntos por partido, por delante de Justin Robinson (13,7).

El Real Madrid tiene el mejor ataque, pero cortó su racha

El conjunto blanco cayó 112-115 ante el Panathinaikos tras una prórroga en el Movistar Arena, con 33 puntos de Kendrick Nunn, y vio cortada una racha de seis victorias seguidas en la Euroliga, de la cuarta a la novena jornada, después de empezar con tres derrotas. Andrés Feliz (27 puntos) y Alberto Abalde (23) fueron sus máximos anotadores en ese partido, según el acta oficial.

Con 967 puntos, 96,7 por partido, el Real Madrid es el equipo más anotador de la competición, y su diferencia (+74) es la tercera mejor, solo por detrás de Panathinaikos y Estrella Roja. En casa tiene un 3-1 y fuera, un 3-3. Theo Maledon es su máximo anotador, con 16,3 puntos y 20,4 de valoración en nueve partidos, seguido de Andrés Feliz (13,6) y Walter Tavares (10,5).

Baskonia, colista con siete derrotas seguidas

El Baskonia perdió 84-65 en la pista del Fenerbahçe y sigue último con 1-9, empatado en victorias con el Olimpia Milano, que es decimonoveno. Su único triunfo llegó en la tercera jornada, 86-76 ante el propio Milán en el Buesa Arena, y desde entonces encadena siete derrotas. Tiene la peor diferencia de puntos de la Euroliga (-118), con 813 anotados y 931 recibidos, 93,1 por partido. No ha ganado fuera de casa (0-5) y en Vitoria tiene un 1-4. AJ Lawson es su máximo anotador, con 12,1 puntos por partido.

La jornada 11: el Real Madrid recibe al segundo y el Barça visita al líder

Los cuatro equipos españoles juegan una sola jornada esta semana. Estos son sus partidos, en horario peninsular:

Miércoles 11 de noviembre, 20:45 horas: Partizan (5-5, undécimo) – Baskonia, en el Belgrade Arena.

Partizan (5-5, undécimo) – Baskonia, en el Belgrade Arena. Jueves 12 de noviembre, 20:30 horas: Valencia Basket – Bayern de Múnich (3-7, decimoséptimo), en la Roig Arena.

Valencia Basket – Bayern de Múnich (3-7, decimoséptimo), en la Roig Arena. Jueves 12 de noviembre, 21:00 horas: Real Madrid – Estrella Roja (7-3, segundo), en el Movistar Arena.

Real Madrid – Estrella Roja (7-3, segundo), en el Movistar Arena. Viernes 13 de noviembre, 20:15 horas: Panathinaikos (8-2, primero) – Barça, en el Telekom Center Athens.

Los rivales llegan con números muy distintos. El Bayern no ha ganado en casa (0-4), pero tiene un 3-3 a domicilio y viene de ganar 95-99 en la pista del ASVEL. El Estrella Roja de Ibon Navarro suma tres victorias seguidas y un 3-1 lejos de Belgrado. El Panathinaikos tiene un 6-1 como local, y el Partizan, un 3-1 en su pabellón.

La jornada 12 llegará el martes 17 y el miércoles 18 de noviembre, con Barça – Paris Basketball, Baskonia – Hapoel Tel Aviv y Partizan – Valencia el martes, y Besiktas – Real Madrid el miércoles. Antes, la jornada 11 arranca el miércoles 11 de noviembre a las 20:45 horas con el Partizan – Baskonia en Belgrado.