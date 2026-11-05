El Real Madrid cae ante un Nunn de récord (112-115) y Pedro Martínez avisa: “No hay que buscar excusas”

Kendrick Nunn anotó 23 puntos en el último cuarto, récord de la Euroliga, y el Panathinaikos cortó la racha del Real Madrid. Pedro Martínez: “No hay que buscar excusas”.

El Real Madrid perdió 112-115 tras una prórroga ante el Panathinaikos en el Movistar Arena, en la jornada 10 de la Euroliga, y vio cortada una racha de 11 victorias seguidas entre la Liga Endesa y la competición europea. Kendrick Nunn anotó 33 puntos, 23 de ellos en el último cuarto, la mayor cifra de la historia de la Euroliga en un último periodo. Pedro Martínez, con cinco bajas en su plantilla, no quiso escudarse en ellas: “Creo que no hay que buscar excusas”.

Los 23 puntos de Nunn en el último cuarto, récord de la Euroliga

El base estadounidense del Panathinaikos sumó 23 de sus 33 puntos en el cuarto periodo, según el acta oficial de la Euroliga, y Marca y Mundo Deportivo destacan que es el registro más alto de la historia de la competición en un último cuarto. Nunn, MVP de la Euroliga en la temporada 2024/25, acabó con 31 de valoración.

En el Real Madrid, los máximos anotadores fueron Andrés Feliz, con 27 puntos, y Alberto Abalde, con 23, según el acta. El partido llegó empatado a 101 al final del tiempo reglamentario.

Pedro Martínez: “Hemos competido bien con los jugadores que hemos tenido”

El equipo blanco jugó sin Facundo Campazzo, que sufre una lesión en el bíceps femoral izquierdo, ni Theo Maledon, Gabriel Deck, Mario Jantunen y Usman Garuba, todos lesionados. Aun así, el técnico defendió el rendimiento de los disponibles en la rueda de prensa posterior, recogida por AS.

“Creo que no hay que buscar excusas. Hemos competido bien con los jugadores que hemos tenido. Echamos de menos a los que no están pero confiamos en los que están. Ahora a recuperarse y pensar en el siguiente”, afirmó.

El entrenador valoró el carácter de su equipo para volver al partido: “Hemos luchado bien. Creo que durante muchos momentos, hemos vuelto pese a que ellos tenían rentas, sobre todo en la primera parte. En la segunda también, pero con mucho carácter hemos vuelto. Luego un cara o cruz que, con pequeños detalles en contra, hacen que salga cruz. El equipo ha intentado estar con su identidad”.

Preguntado por si los jugadores con menos minutos le habían dado más certezas para la rotación, pidió calma: “No es demasiado bueno hacer análisis de blanco o negro después de un partido y más con una derrota”.

Sobre Nunn, recordó que venía de una lesión de rodilla: “Ahora es más fácil verlo. Hasta ahora no tenía tan buenas actuaciones porque salía de lesión. Pero es un jugador muy top”. Y reconoció: “Es muy difícil de defender. Es cierto que ha hecho un gran partido, pero también lo podríamos haber ganado”.

Obradovic: “Todos sabemos de la calidad que tiene”

Zeljko Obradovic, entrenador del Panathinaikos, subrayó la situación particular de su base, en declaraciones recogidas por Eurohoops: “No me había pasado nunca en mi vida tener un jugador que tiene más partidos jugados que entrenamientos”. El técnico serbio añadió: “Había que tener paciencia con él y con Kostas Sloukas, con todo el mundo que estaba lesionado. No es fácil empezar a jugar después de un parón de dos meses. Ha hecho un partido fantástico”.

Con esta victoria, el Panathinaikos lidera la Euroliga con un balance de 8-2, mientras que el Real Madrid se queda en 6-4, a la espera del resto de la jornada, según los resultados oficiales de la competición.

El Real Madrid, invicto en la Liga Endesa tras seis jornadas, recibe al UCAM Murcia el domingo 8 de noviembre a las 19:00 horas en un partido de la séptima jornada, con el equipo de Sito Alonso con la enfermería vacía. En la Euroliga, el siguiente rival será el Crvena Zvezda, también en el Movistar Arena, el jueves 12 de noviembre a las 21:00 horas.