Campazzo, lesionado en el bíceps femoral: otra baja para el Real Madrid antes del Panathinaikos

Facundo Campazzo sufre una lesión en el bíceps femoral izquierdo y se pierde el Real Madrid-Panathinaikos de la Euroliga de este miércoles. Se suma a Maledon, Jantunen, Deck y Garuba.

Facundo Campazzo sufre una lesión en el bíceps femoral izquierdo y se suma a la larga lista de bajas del Real Madrid. El base argentino no estará este miércoles, a las 20:45 horas, en el partido de la jornada 10 de la Euroliga ante el Panathinaikos en el Movistar Arena, y su plazo de recuperación sigue sin fecha.

El club comunicó el diagnóstico el martes por la tarde en un parte médico: tras las pruebas realizadas ese mismo día por los Servicios Médicos, a Campazzo se le detectó una lesión en el bíceps femoral izquierdo. El comunicado se cierra con un escueto “Pendiente de evolución”, sin tiempo estimado de baja.

La dolencia viene del partido del domingo ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos en la Liga Endesa. Campazzo se retiró en el tercer cuarto, con 3:14 por jugar en el periodo, y ya no volvió a pista. Pedro Martínez había reconocido después del encuentro que el base no había terminado bien.

Pedro Martínez no cuenta con Campazzo ni le pone plazos

En la rueda de prensa previa al Panathinaikos, celebrada el martes antes de conocerse el diagnóstico, el técnico confirmó que Campazzo tenía una lesión muscular y que, por el momento, el equipo no cuenta con él. Tampoco quiso dar una previsión sobre su regreso, porque no tenía más información sobre los plazos.

Pedro Martínez admitió que las ausencias pesan, pero apeló a la profundidad de la plantilla. “Las lesiones para el equipo son una merma, pero es lo que hay. Tenemos una plantilla larga y ahora es una muy buena oportunidad para demostrar que la plantilla larga tiene capacidad para solventar o como mínimo para paliar estas bajas, que son realmente importantes”, afirmó. Del rival griego, explicó que “es un equipo muy físico, que juega con una defensa muy agresiva”.

Una enfermería con cinco jugadores

Campazzo se une a una lista de lesionados que ya era larga. Theo Maledon y Mikael Jantunen cayeron en la victoria ante el Fenerbahçe, como contó Solobasket tras la victoria 95-76 de la jornada 9, y el Real Madrid arrastraba además dos bajas de larga duración:

Theo Maledon: esguince en la rodilla derecha, con un regreso que podría demorarse entre tres y cuatro semanas.

Mikael Jantunen: rotura completa de la fascia plantar del pie izquierdo, con una baja estimada de entre tres y cuatro meses.

Gabriel Deck: lesión en el hombro izquierdo, por la que fue operado.

Usman Garuba: rotura del tendón de Aquiles izquierdo, sufrida en la Final Four de la Euroliga 2025-26.

La buena noticia es Nick Smith Jr., que ya tiene el alta médica de su fascitis plantar y estará disponible ante el Panathinaikos pese a no haber completado varios entrenamientos. Con la plantilla en cuadro, el club estudia además la vuelta de Eli John Ndiaye, cedido en el Joventut.

Campazzo tampoco llegará al siguiente compromiso liguero, ante el UCAM Murcia, el club en el que jugó cedido las temporadas 2015-16 y 2016-17. El Real Madrid recibe al conjunto murciano en la jornada de la Liga Endesa el domingo 8 de noviembre a las 19:00 horas.