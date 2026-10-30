El Real Madrid tumba al Fenerbahçe (95-76) y Pedro Martínez avisa sobre Jantunen: “No tiene muy buena pinta”

El Real Madrid tumba al Fenerbahçe (95-76) con 26 puntos de Maledon y 10 asistencias de Campazzo, pero pierde a Jantunen por una lesión en la fascia plantar.

El Real Madrid ganó este jueves 95-76 al Fenerbahçe en el Movistar Arena, en la jornada 9 de la Euroliga, y encadena diez victorias seguidas entre todas las competiciones. Théo Maledon (26 puntos y 35 de valoración) y Facundo Campazzo (10 puntos y 10 asistencias) lideraron a los blancos, que pierden a Mikael Jantunen por una lesión en la fascia plantar.

Con el triunfo, el equipo de Pedro Martínez sube a un balance de 6-3 en la Euroliga y sigue sin perder en casa esta temporada, según el propio club. Enfrente estaba el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, que también se queda en 6-3.

Del 22-24 del primer cuarto al 95-76 final

El Fenerbahçe ganó el primer cuarto (22-24), con Talen Horton-Tucker como principal amenaza, pero el Real Madrid se fue al descanso por delante (47-42) y rompió el partido tras el paso por vestuarios: el tercer cuarto terminó 23-13 y la ventaja llegó a 15 puntos (70-55) antes del último periodo.

Maledon firmó 26 puntos con 3 de 4 en triples y 7 rebotes; Campazzo, 10 puntos, 10 asistencias y 25 de valoración, y Walter Tavares, 14 puntos y 5 rebotes, según la estadística oficial de la Euroliga. El equipo metió 11 triples en 32 intentos. Por el Fenerbahçe, Will Clyburn anotó 21 puntos y Horton-Tucker, 16. El Real Madrid jugó otra vez sin Nick Smith Jr., que ya se había quedado fuera de la victoria en Vitoria ante el Baskonia.

Jantunen, a pruebas este viernes

La mala noticia fue Jantunen. El alero finlandés se marchó al vestuario sin poder apoyar el pie y no volvió en la segunda mitad. “No tiene muy buena pinta, pero mañana le harán pruebas. No sabemos el alcance de la lesión, pero no creo que juegue esta semana y la semana que viene me sorprendería que jugara”, explicó Pedro Martínez en rueda de prensa, en palabras recogidas por Eurohoops. El entrenador situó la lesión en la fascia plantar.

En la rueda de prensa publicada por el Real Madrid, el técnico resumió la noche: “Buena victoria con el mal sabor de boca de la lesión de Jantunen, que parece un poco grave. Hay que felicitar a los jugadores porque han jugado con mucha determinación contra un equipo difícil y que defiende muy bien”.

El rebote, el aviso de Pedro Martínez

El Fenerbahçe capturó 20 rebotes ofensivos, por los 24 defensivos del Real Madrid, según la estadística de la Euroliga. “No deberíamos relamernos demasiado. Estamos en formación, como todos. Estamos aún en octubre. Hay mucho que mejorar como equipo”, avisó Pedro Martínez, según AS.

Campazzo, por su parte, repartió el mérito: “Ganamos a un equipazo con un gran entrenador. Doble mérito del equipo”.

El Real Madrid, líder invicto de la Liga Endesa, recibe al San Pablo Burgos el domingo 1 de noviembre a las 12:30 horas, en la jornada 6. En la Euroliga, el siguiente rival es el Panathinaikos, el miércoles 4 de noviembre a las 20:45 horas en el Movistar Arena.