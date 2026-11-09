Partizan vs Baskonia: horario y dónde ver el partido de la Euroliga en TV

El Baskonia, colista con siete derrotas seguidas, visita al Partizan de Joan Peñarroya el miércoles 11 de noviembre a las 20:45 horas en Belgrado. Horario y TV.

El Baskonia visita al Partizan de Joan Peñarroya el miércoles 11 de noviembre a las 20:45 horas en el Belgrade Arena, en la jornada 11 de la Euroliga. El equipo de Velimir Perasovic llega como colista, con siete derrotas seguidas en la competición, pero después de encadenar dos victorias en la Liga Endesa.

Horario y dónde ver el Partizan vs Baskonia

Partido: Partizan vs Kosner Baskonia, jornada 11 de la Euroliga.

Partizan vs Kosner Baskonia, jornada 11 de la Euroliga. Día: miércoles 11 de noviembre de 2026.

miércoles 11 de noviembre de 2026. Hora: 20:45 horas (hora peninsular).

20:45 horas (hora peninsular). Lugar: Belgrade Arena, Belgrado.

Belgrade Arena, Belgrado. TV: Movistar Plus+, que emite la Euroliga en España.

Siete derrotas seguidas y ningún triunfo lejos de Vitoria

Según la clasificación de la Euroliga, el Baskonia es vigésimo y último tras la jornada 10, con un balance de 1-9, el mismo que el Olimpia Milano. Su única victoria llegó en la jornada 3 precisamente ante el conjunto italiano (86-76) en Vitoria. Desde entonces suma siete derrotas consecutivas, la última por 84-65 en la pista del Fenerbahçe el pasado jueves.

Fuera de casa todavía no ha ganado en la competición: cinco salidas y cinco derrotas, ante Valencia Basket, Virtus, Panathinaikos, ASVEL y Fenerbahçe. Con 931 puntos recibidos en diez partidos, solo el Bayern y el Maccabi han encajado más, según los datos de la Euroliga.

El Partizan de Peñarroya, con 5-5 y fuerte en Belgrado

El Partizan, que dirige el técnico español Joan Peñarroya, es undécimo con cinco victorias y cinco derrotas. En la última jornada ganó 88-67 al Maccabi en Belgrado, y en casa suma tres triunfos en cuatro partidos: Olimpia Milano, Estrella Roja y Maccabi. Su única derrota como local fue ante el Panathinaikos (55-72).

En la plantilla del conjunto serbio figuran, entre otros, Carlik Jones, Alessandro Pajola, Luca Vildoza, Joffrey Lauvergne, Lamar Stevens y Uros Danilovic, según la Euroliga.

Dos victorias en la Liga Endesa con nueve jugadores sanos

El Baskonia ganó 106-83 al Manresa el 1 de noviembre, primera victoria de Perasovic en su banquillo, y el sábado se impuso 93-98 en Lleida con 25 puntos y 7 asistencias de Kobi Simmons. En el Barris Nord jugó con nueve jugadores disponibles y Kenneth Faried como único pívot puro, según El Correo.

Tras ese partido, Perasovic reconoció que en la Euroliga, “con el equipo que tenemos ahora somos poco competitivos”, aunque confía en que “con la vuelta de los tres jugadores lesionados y, si Dios quiere, algún fichaje” pueden ser “complicados para cualquier equipo”, en declaraciones recogidas por Diario de Noticias de Álava.

El club busca dos o tres jugadores, según explicó el secretario técnico Juan Pedro Cazorla en un vídeo del club recogido por El Correo. La Cadena SER informó, según Eurohoops, de que el Baskonia trabaja en las incorporaciones de Zach Perrin, del Lleida, e Ignas Brazdeikis, del Unicaja.

El Partizan vs Baskonia se juega el miércoles 11 de noviembre a las 20:45 horas en el Belgrade Arena.