Pedro Martínez, tras el 105-84 al Estrella Roja: “No deberíamos sacar pecho, somos el Madrid”

El Real Madrid gana 105-84 al Estrella Roja de Ibon Navarro en la Euroliga pese a cinco bajas, y Pedro Martínez avisa: “No deberíamos sacar pecho, somos el Madrid”.

El Real Madrid derrotó este jueves al Estrella Roja de Ibon Navarro (105-84) en la jornada 11 de la Euroliga, pese a jugar sin Facundo Campazzo, Theo Maledon, Gaby Deck, Mikael Jantunen y Usman Garuba. Tras el partido, Pedro Martínez pidió mesura: “Creo que no deberíamos sacar pecho, somos el Madrid”.

Con el triunfo, el conjunto blanco suma 7 victorias y 4 derrotas y alcanza al equipo serbio en la clasificación, a falta de los tres partidos de la jornada que se juegan este viernes. El Real Madrid, que empezó la competición con tres derrotas, ha ganado siete de sus últimos ocho partidos europeos; la única caída en ese tramo fue el 112-115 ante el Panathinaikos.

El mejor ataque, ante la defensa menos goleada

El duelo en el Movistar Arena enfrentaba al equipo más anotador de la Euroliga, con 97,8 puntos de media en sus diez primeros partidos, y al que menos puntos encajaba, 75,0 por partido, según los datos de la Euroliga. El Estrella Roja llegaba además de ganar a Olympiacos en El Pireo (57-62). El Real Madrid cerró el primer cuarto con un 38-20, llegó al descanso con 56-41 y firmó su victoria más amplia de la temporada en la competición, por 21 puntos.

Los números, según la estadística oficial de la Euroliga:

Timothé Luwawu-Cabarrot : 22 puntos (3/3 en tiros de dos, 3/4 en triples y 7/7 en tiros libres) y 24 de valoración.

: 22 puntos (3/3 en tiros de dos, 3/4 en triples y 7/7 en tiros libres) y 24 de valoración. Gabriele Procida : 19 puntos con 4/5 en triples y 22 de valoración.

: 19 puntos con 4/5 en triples y 22 de valoración. Nick Smith Jr. , titular: 13 puntos y 4 asistencias. Andrés Feliz : 11 puntos, 7 asistencias y 19 de valoración.

, titular: 13 puntos y 4 asistencias. : 11 puntos, 7 asistencias y 19 de valoración. El Real Madrid anotó 17 de 36 triples y 22 de 23 tiros libres, repartió 21 asistencias y ganó el rebote por 34 a 27.

En el Estrella Roja, Tyson Carter sumó 18 puntos, Jordan Nwora 12 y Patrick Baldwin 11.

Pedro Martínez: “Echamos de menos a los que no están”

El técnico del Real Madrid valoró en la rueda de prensa posterior al partido, en declaraciones recogidas por Marca, cómo respondió una plantilla mermada: “Creo que no deberíamos sacar pecho, somos el Madrid. Un buen equipo y buenos jugadores”.

“Evidentemente, echamos de menos a los que no están pero lo que hacemos es confiar en los que están. No queremos tampoco quejarnos porque es hasta una falta de respeto, según lo mires, porque no respetaríamos a los que sí que están”, explicó. Y añadió: “Entendemos las lesiones como parte del juego y confiamos en todos. No podemos vanagloriarnos, pies en el suelo. Ahora vienen tres partidos fuera y veremos si podemos recuperar a alguno”.

Sobre Smith Jr., que no jugó el domingo ante el UCAM Murcia en la Liga Endesa, señaló: “El chico (Smith Jr) siempre tiene buena mentalidad en el día a día. Tengo muchos jugadores y quiero que todos tengan la oportunidad”.

Ibon Navarro: “Si no les igualas, te destrozan”

Ibon Navarro había avisado el mismo jueves, en una entrevista con Marca previa al partido, del ritmo del Real Madrid: “Te mete 100 puntos sin querer”. Tras la derrota, el técnico vitoriano hizo autocrítica en rueda de prensa: “Creo que nuestra puesta en escena es muy mala. Falta de intensidad, dureza, energía”.

Sobre el rival fue claro, en palabras recogidas por AS: “Son muy buenos. Están con un punto de explosividad muy alto, tienen jugadores que cuando los mueves hasta suben el nivel. Si no les igualas, te destrozan”.

El Real Madrid visita al Kosner Baskonia el domingo 15 de noviembre a las 19:00 horas (DAZN), en la jornada 8 de la Liga Endesa. En la Euroliga, juega en la pista del Besiktas el miércoles 18 de noviembre a las 18:00 horas, hora peninsular, en la jornada 12.