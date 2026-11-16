Maledon firma un récord en la Liga Endesa y el Real Madrid gana en Vitoria (84-98) para seguir invicto

Theo Maledon vuelve de su lesión con 18 puntos y 6 asistencias en 16:02, algo inédito en la Liga Endesa, y el Real Madrid gana al Baskonia (84-98) y llega al 8-0.

Theo Maledon firmó un registro inédito en la Liga Endesa en su regreso tras la lesión de rodilla: 18 puntos y 6 asistencias en solo 16:02 de juego, la primera vez que un jugador alcanza esos números en tan poco tiempo. Su exhibición guio al Real Madrid a un 84-98 en el Fernando Buesa Arena ante el Kosner Baskonia que deja a los de Pedro Martínez con un 8-0, únicos invictos de la competición.

El base francés terminó además con 29 créditos de valoración. Según los datos de la ACB, solo otro jugador ha llegado a 18 puntos y 6 asistencias en menos de 17 minutos: su compañero Sergio Llull, que firmó 24 puntos y 6 asistencias en 16:04 en la temporada 2016-17. Su valoración es la segunda mejor de la historia de la Liga en 16:02 o menos, solo por detrás de los 32 créditos de Felipe Reyes en 14:30 en la 2007-08.

Maledon volvía tras la lesión de rodilla que sufrió ante el Fenerbahce. Tras el descanso, con el Real Madrid por delante 39-47, anotó 12 puntos en los cinco primeros minutos del tercer cuarto, según la crónica del club blanco, y la ventaja visitante subió hasta el 58-76 con el que se llegó al último periodo.

Feliz y Jones acompañan a Maledon en el 8-0

El Real Madrid tuvo tres máximos anotadores con 18 puntos: Maledon, Andrés Feliz, que sumó 27 de valoración según la ACB, y Damian Jones. Tim Luwawu-Cabarrot añadió 14 y Tavares, 10. El Baskonia empezó con tres triples seguidos y Chris Duarte al frente, pero el conjunto blanco ya mandaba al final del primer cuarto (21-24).

El partido, ante 9.360 espectadores, dejó también un hito en el banquillo blanco: Pedro Martínez dirigió su encuentro número 1.111 en la Liga Endesa e igualó a Aíto García Reneses como el entrenador con más partidos en la competición. La semana pasada, el Real Madrid ya había ganado al UCAM Murcia en el debut de Pablo Mera con 16 años.

“Ha sido una victoria muy coral. Por ejemplo, Feliz ha hecho un partido excelente, controlando el ritmo, yéndose para dentro, jugando muy bien las situaciones de dos contra dos y en defensa también ha estado muy sólido”, explicó el técnico en declaraciones difundidas por el Real Madrid. Sobre Maledon, añadió: “El jugador ayer entrenó y lo que nos dijo al final del entrenamiento es que había tenido buenas sensaciones. Eso al final es lo más importante, que el jugador se sienta con confianza para jugar”.

Sobre el récord de partidos dirigidos, Pedro Martínez afirmó: “Es una satisfacción estar tanto tiempo en la élite. Son 36 años y la verdad es que estoy contento y con ganas de alargar el número de partidos”.

Smits y Kamenjas debutan en un Baskonia que pide más físico

En el Baskonia de Velimir Perasovic se estrenaron los dos refuerzos interiores. Kenan Kamenjas fue el máximo anotador local con 15 puntos y 8 rebotes, y Rolands Smits sumó 11 antes de ser eliminado por faltas, en un equipo que llevaba días esperando la llegada de un pívot. Duarte acabó con 13 puntos y Baugh, con 12.

“Hoy la clave ha sido la dureza de sus exteriores. Físicamente nos sacaban a ocho metros del aro y con ellos no ha ocurrido, íbamos siempre por detrás. Es evidente que son más físicos, pero tenemos que hacer más, si no no podemos competir, no podemos depender tanto de las ayudas de los grandes”, lamentó Perasovic en declaraciones recogidas por Noticias de Álava.

Besiktas y Hapoel, los próximos rivales en la Euroliga

El Baskonia recibe al Hapoel Tel Aviv en el Fernando Buesa Arena el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas, en la jornada 12 de la Euroliga. El Real Madrid visita al Besiktas en Estambul el miércoles 18 de noviembre a las 18:00 horas, hora peninsular.