El Real Madrid cae en Estambul en la jornada 12 de la Euroliga, baja al 7-5 y su entrenador reconoce que el Besiktas jugó con más energía. Maledon anotó 22 puntos.

El Real Madrid perdió este miércoles en Estambul ante el Besiktas (83-79) en la jornada 12 de la Euroliga. Es su quinta derrota en la competición, la cuarta lejos de casa, y lo deja con un balance de 7-5. Pedro Martínez admitió tras el partido que el conjunto turco mereció ganar y que “todo empieza por la energía”.

El equipo de Dusan Alimpijevic mandó en el marcador desde el inicio. Tras la primera canasta visitante, encadenó un parcial de 16-0 para ponerse 16-2, llegó al descanso con 45-37 y cerró el tercer cuarto con 64-54. El Real Madrid se acercó hasta el 77-74 a 32 segundos del final, pero un 2+1 de Wenyen Gabriel y los tiros libres posteriores sentenciaron el partido, según el acta de la Euroliga.

Rebote ofensivo, triples y pérdidas marcan la diferencia

Los números del partido explican buena parte del resultado. Según la estadística oficial de la Euroliga, el Besiktas capturó 16 rebotes ofensivos, anotó 13 triples de 37 intentos frente a los 7 de 24 del Real Madrid y solo perdió 7 balones, por los 15 de los blancos. El conjunto turco lanzó 75 tiros de campo; el madridista, 63.

El equipo de Pedro Martínez se sostuvo desde la línea de tiros libres, con 22 de 26. Theo Maledon fue el máximo anotador del partido con 22 puntos (14 de 15 en tiros libres), 6 rebotes y 26 de valoración, aunque también sumó 7 pérdidas. Le acompañaron Nick Smith Jr., con 16 puntos en 16 minutos, y Andrés Feliz, con 13. Edy Tavares se quedó en 5 puntos y 8 rebotes.

En el Besiktas, DaQuan Jeffries lideró la anotación con 20 puntos y 4 de 8 en triples, con 24 de valoración. Lonnie Walker IV y Scottie Wilbekin, que repartió 5 asistencias, añadieron 15 puntos cada uno, y Wenyen Gabriel firmó 11 puntos y 7 rebotes.

Pedro Martínez: “Todo empieza por la energía”

El técnico del Real Madrid felicitó a su rival en la rueda de prensa. “Lo primero es felicitar a Besiktas, merecieron ganar. Jugaron con una gran energía, una gran defensa y tuvimos muchos problemas para desarrollar nuestro spacing, compartir el balón porque ellos cogieron muchos rebotes ofensivos”, explicó, en declaraciones recogidas por Eurohoops.

Según Mundo Deportivo, Martínez añadió que “luego podemos hablar de situaciones tácticas, pero todo empieza por la energía”. Sobre la decisión de dejar a Nick Smith Jr. fuera de los últimos ataques, según la misma crónica de Eurohoops, respondió: “Fue una decisión mía”.

El entrenador también se refirió a las dificultades a domicilio: “En general, es más difícil ganar fuera de casa. La Euroliga es una competición muy dura. Creemos que podemos ganar a cualquiera, pero al mismo tiempo pensamos que podemos perder con cualquiera en casa y especialmente a domicilio”, afirmó.

Hace menos de una semana, tras la victoria ante el Estrella Roja, Martínez ya había pedido prudencia: “No deberíamos sacar pecho, somos el Madrid”.

Del pelotón de cabeza al noveno puesto

Con este resultado, el Real Madrid cae al noveno puesto de la clasificación con 7-5, empatado con el Hapoel Tel Aviv y el Estrella Roja, según los datos de la Euroliga. Olympiacos y Valencia Basket lideran con 9-3. El Besiktas iguala su balance en 6-6.

La derrota contrasta con su trayectoria en la competición doméstica, donde el equipo blanco es el único invicto de la Liga Endesa con 8-0 tras la jornada 8.

El Real Madrid visita al Olympiacos, colíder de la Euroliga, este viernes 20 de noviembre a las 20:15 horas, en la jornada 13.