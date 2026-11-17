El Real Madrid, 8-0, es el único invicto de la Liga Endesa tras la jornada 8. Valencia, Tenerife y Barça le siguen con 6-2; Andorra y Lleida, 1-7, ocupan el descenso.

El Real Madrid sigue siendo el único invicto de la Liga Endesa tras la jornada 8. Su victoria en Vitoria (84-98) lo deja con 8-0 y dos triunfos de ventaja sobre Valencia Basket, La Laguna Tenerife y Barça, que comparten un 6-2. En la parte baja, MoraBanc Andorra e iLERNA Lleida ocupan los dos puestos de descenso con 1-7. Así queda la clasificación, según los datos de la ACB.

La clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 8

Pos. Equipo Balance Diferencia 1 Real Madrid 8-0 +161 2 Valencia Basket 6-2 +92 3 La Laguna Tenerife 6-2 +60 4 Barça 6-2 +45 5 Kosner Baskonia 5-3 +61 6 Río Breogán 5-3 +37 7 Casademont Zaragoza 5-3 +29 8 Unicaja 4-4 +30 9 Surne Bilbao 4-4 -12 10 UCAM Murcia 4-4 -14 11 FIATC Girona 4-4 -58 12 Asisa Joventut 3-5 +1 13 Monbus Obradoiro 3-5 -69 14 Leyma Coruña 3-5 -70 15 Recoletas Salud San Pablo Burgos 2-6 -13 16 Kids&Us Manresa 2-6 -104 17 MoraBanc Andorra 1-7 -81 18 iLERNA Lleida 1-7 -95

El Real Madrid gana en Vitoria y amplía su diferencia hasta +161

El líder resolvió el partido grande de la jornada en el Fernando Buesa Arena con el regreso récord de Theo Maledon, que firmó 18 puntos y 6 asistencias en 16 minutos. Los blancos son el único equipo que no ha perdido ni en casa (5-0) ni fuera (3-0) y mantienen el mejor ataque de la liga, con 842 puntos, una media de 105,3 por partido. Su diferencia de puntos, +161, es la mayor de la competición y supera en 69 a la del segundo.

La derrota hace caer al Kosner Baskonia del tercer al quinto puesto, con 5-3. El equipo vitoriano encabeza ahora un grupo de tres empatados con ese balance junto al Río Breogán, que superó al Recoletas Salud San Pablo Burgos (119-110), y al Casademont Zaragoza, que perdió en Badalona ante el Asisa Joventut (99-94).

Valencia, Tenerife y Barça, empatados a 6-2

El Valencia Basket se consolida como segundo tras ganar al Leyma Coruña (111-97). Es su quinta victoria seguida en la Liga Endesa: no pierde desde la jornada 3, cuando cayó en el Palau Blaugrana (89-86). La Laguna Tenerife sube al tercer puesto después de ganar en Andorra (84-90) y sigue siendo la mejor defensa del campeonato, con 637 puntos encajados, 79,6 por partido.

El Barça, cuarto, superó al Monbus Obradoiro (108-83) y encadena cuatro victorias consecutivas en la liga. El equipo azulgrana mantiene el pleno en casa (5-0), aunque fuera de su pabellón suma un 1-2. Precisamente, Barça y Tenerife se enfrentan en la próxima jornada.

Cuatro equipos con 4-4 y un perfil extremo en Girona

El Unicaja cierra los puestos de playoff con 4-4 tras ganar al FIATC Girona (82-70), por delante del Surne Bilbao, el UCAM Murcia y el propio Girona, con el mismo balance. El UCAM Murcia ganó en Miribilla (76-84) y le hizo al Surne Bilbao su primera derrota como local esta temporada.

El FIATC Girona mantiene un balance sin término medio: ha ganado sus cuatro partidos en Fontajau y ha perdido los cuatro que ha jugado fuera. Por detrás, el Asisa Joventut, el Monbus Obradoiro y el Leyma Coruña comparten un 3-5; la Penya y el Coruña tampoco han ganado todavía a domicilio (0-4 en ambos casos).

Andorra y Lleida, en descenso; el Manresa sale con dos victorias seguidas

El Kids&Us Manresa ganó en Lleida (92-98), suma dos triunfos consecutivos tras empezar con seis derrotas y abandona la zona de descenso con 2-6, el mismo balance que el Recoletas Salud San Pablo Burgos, que sigue sin ganar en casa (0-3). Aun así, el equipo del Bages conserva la peor diferencia de puntos de la liga (-104).

El MoraBanc Andorra, que encadena cuatro derrotas, y el iLERNA Lleida, que suma siete seguidas desde su victoria en Valencia en la jornada inaugural, son los dos últimos con 1-7. El Lleida es además el único equipo que no ha ganado como local (0-4) y el que más puntos ha recibido: 837, 104,6 por partido.

Valencia-Breogán, Tenerife-Barça y Real Madrid-Joventut, en la jornada 9

La jornada 9 arranca el sábado 21 de noviembre con el Recoletas Salud San Pablo Burgos-Unicaja (18:00 horas), el Kids&Us Manresa-MoraBanc Andorra (19:30 horas), duelo directo por la permanencia, y el UCAM Murcia-Casademont Zaragoza (21:00 horas). El domingo 22 se juegan el Surne Bilbao-Kosner Baskonia y el Monbus Obradoiro-FIATC Girona (12:00 horas), el Leyma Coruña-iLERNA Lleida (12:30 horas), el Valencia Basket-Río Breogán (17:00 horas) y La Laguna Tenerife-Barça (18:00 horas).

Cierra la jornada el Real Madrid-Asisa Joventut, el domingo 22 de noviembre a las 19:00 horas, un partido en el que Pedro Martínez puede alcanzar los 1.112 encuentros dirigidos y superar a Aíto García Reneses como el entrenador con más partidos en la historia de la ACB.