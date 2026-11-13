Panathinaikos vs Barça: horario y dónde ver el partido de la Euroliga en TV

El Barça visita al Panathinaikos, líder de la Euroliga, el viernes 13 de noviembre a las 20:15 horas en el OAKA: horario, TV y las bajas de Punter y Evbuomwan.

El Barça visita al Panathinaikos, líder de la Euroliga, este viernes 13 de noviembre a las 20:15 horas en el Telekom Center Athens (OAKA), en la jornada 11. El equipo de Aleksander Sekulic llega con 7-3 y cuatro victorias seguidas en la competición, pero sin Kevin Punter, Tosan Evbuomwan, Juan Núñez ni Yoan Makoundou.

Horario y dónde ver el Panathinaikos vs Barça

Partido: Panathinaikos vs Barça, jornada 11 de la Euroliga.

Panathinaikos vs Barça, jornada 11 de la Euroliga. Día: viernes 13 de noviembre de 2026.

viernes 13 de noviembre de 2026. Hora: 20:15 horas (hora peninsular).

20:15 horas (hora peninsular). Lugar: Telekom Center Athens (OAKA), Atenas.

Telekom Center Athens (OAKA), Atenas. TV: Movistar Plus+ y M+ Baloncesto, de la plataforma Movistar Plus+, que emite la Euroliga en España.

Cuatro bajas en el Barça y el regreso de Umoja Gibson

El Barça viaja a Atenas con la enfermería llena. El club confirmó el lunes que Punter estará unas seis semanas de baja por un esguince en la sindesmosis del tobillo izquierdo, y que Evbuomwan, con una rotura muscular en el oblicuo, estará fuera unas tres. Tampoco forman parte de la expedición Juan Núñez, que no se ha recuperado de su esguince de tobillo, ni Yoan Makoundou, según Sport, que añade que el joven pívot del filial Abdu Koné completa la convocatoria.

La buena noticia para Sekulic es la vuelta del base Umoja Gibson, recuperado de la contusión en la rodilla que sufrió en el partido de Euroliga ante el Bayern.

“Ante la ausencia de KP, nuestro mejor anotador, tenemos que basar nuestro juego en la defensa”, explicó el técnico esloveno el jueves, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. Sobre el rival, Sekulic habló de un partido en el que verán “cómo somos capaces de competir contra el que, hoy por hoy, es el mejor equipo de Europa y que tiene al que probablemente también es el mejor entrenador de Europa”.

Siete victorias seguidas y solo una derrota lejos del Palau

El Barça suma cuatro triunfos consecutivos en la Euroliga, el último por 90-93 en la pista del Hapoel en la jornada 10. Fuera de casa ha ganado cuatro de sus cinco partidos, ante Besiktas, Olimpia Milano, Bayern y Hapoel, y solo cayó en Dubái (94-87), según los datos de la Euroliga.

Contando la Liga Endesa, el equipo azulgrana encadena siete victorias seguidas, la última por 99-91 ante el Río Breogán el pasado domingo, el partido en el que se lesionaron Punter y Evbuomwan.

El Panathinaikos de Obradovic, líder con 8-2

El conjunto de Zeljko Obradovic encabeza la clasificación con ocho victorias y dos derrotas. En el OAKA suma cinco triunfos en seis partidos, y su única derrota como local fue ante el Hapoel (81-91). En la jornada 10 ganó 112-115 al Real Madrid en el Movistar Arena.

Según Sport, que cita cifras de Eurohoops, el quinteto formado por Sylvain Francisco, Kendrick Nunn, Nigel Hayes-Davis, Guerschon Yabusele y Mathias Lessort cobra unos 20 millones de euros netos por temporada. En la plantilla griega figura también el español Juancho Hernangómez.

Tras el viaje a Atenas, el Barça recibe al Monbus Obradoiro el domingo 15 de noviembre a las 17:00 horas, en la jornada 8 de la Liga Endesa, con emisión en DAZN.