Kevin Punter, seis semanas de baja, y Evbuomwan, tres: el parte médico del Barça antes de visitar al Panathinaikos

El Barça pierde a Kevin Punter unas seis semanas por un esguince en la sindesmosis del tobillo y a Tosan Evbuomwan tres por una rotura en el oblicuo antes de ir a Atenas.

El Barça confirmó este lunes el alcance de las lesiones de Kevin Punter y Tosan Evbuomwan: el escolta estadounidense estará unas seis semanas de baja por un esguince en la sindesmosis del tobillo izquierdo, y el ala-pívot británico, unas tres por una rotura muscular en el oblicuo de la pared abdominal. Las dos bajas llegan antes de la visita del viernes al Panathinaikos, líder de la Euroliga.

Un esguince en la sindesmosis para Punter

El parte médico del club pone plazos a lo que el domingo eran dudas. Los dos jugadores pasaron pruebas médicas el lunes por la mañana después de retirarse lesionados en la victoria ante el Río Breogán (99-91), la séptima seguida del equipo de Aleksander Sekulic entre Euroliga y Liga Endesa.

Punter, capitán del equipo, se hizo daño en el tobillo izquierdo en una caída en la lucha por un balón en el segundo cuarto y ya no jugó la segunda parte. Llevaba seis puntos en 12 minutos. El club sitúa su recuperación en torno a seis semanas.

Evbuomwan, unas tres semanas fuera

Evbuomwan cayó a tres minutos del final del tercer cuarto tras un golpe en la zona del costillar y tampoco volvió a pista. Las pruebas detectaron una rotura muscular en el oblicuo de la pared abdominal, con un tiempo estimado de baja de unas tres semanas.

Una enfermería que ya estaba llena

Las dos lesiones se suman a las de Yoan Makoundou, Juan Núñez y Umoja Gibson, que tampoco jugaron ante el Breogán. Núñez arrastra un esguince de tobillo desde finales de octubre. Sport apuntaba el domingo que Núñez y Gibson deberían estar disponibles para los partidos de esta semana.

Atenas, Obradoiro y Paris, en seis días

El Barça llega a la jornada 11 de la Euroliga con un balance de 7-3 y cuatro victorias seguidas en la competición, la última en la pista del Hapoel (90-93). El Panathinaikos de Zeljko Obradovic lidera con 8-2, según la Euroliga.

Sin Punter ni Evbuomwan, el equipo azulgrana visita al Panathinaikos el viernes 13 de noviembre a las 20:15 horas, hora peninsular, en el OAKA. El domingo 15 recibe al Monbus Obradoiro en la Liga Endesa a las 17:00 horas y el martes 17 juega en el Palau ante el Paris Basketball, en la jornada 12 de la Euroliga, a las 20:30 horas.