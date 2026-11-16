El UCAM Murcia de Sito Alonso logra en Miribilla (76-84) su primera victoria fuera de casa y acaba con el invicto local del Surne Bilbao. Michael Forrest firmó 29 puntos.

El UCAM Murcia ganó este domingo 15 de noviembre en Miribilla al Surne Bilbao (76-84) y se llevó su primera victoria de la temporada lejos de casa, que además acaba con el invicto como local del equipo de Jaume Ponsarnau. Michael Forrest firmó 29 puntos y 27 de valoración para el equipo de Sito Alonso, que vuelve al 50% de victorias.

El partido, de la octava jornada de la Liga Endesa, se disputó ante 8.156 espectadores en el Bilbao Arena. Con el triunfo, los dos equipos quedan empatados con un balance de 4-4: según la clasificación de la ACB, el Surne Bilbao es noveno y el UCAM Murcia, décimo.

Forrest, 29 puntos y 18 de ellos en la primera parte

El base estadounidense fue el hombre del partido. Según los datos de la ACB, anotó 18 puntos antes del descanso, cerró el tercer cuarto con un triple sobre la bocina y apareció de nuevo en el tramo final, cuando el Surne Bilbao se había acercado a tres puntos (69-72, minuto 36). Sant-Roos y Cate, con 10 puntos cada uno, fueron los siguientes anotadores del UCAM Murcia.

En el Surne Bilbao, Bastien Vautier sumó 15 puntos y 4 rebotes, Martin Krampelj aportó 12 y Tryggvi Hlinason firmó un doble-doble de 8 puntos y 10 rebotes.

La zona de Sito Alonso marcó el partido

La crónica de la ACB destaca que el Surne Bilbao “se estrelló contra la defensa en zona planteada por Sito Alonso”. El UCAM Murcia abrió el partido con un parcial de 3-17 que le llevó al 11-25 en el minuto 9 y se fue al descanso por delante (37-40).

Tras la reanudación, el Surne Bilbao logró su única ventaja del partido con dos tiros libres de Vautier (54-52, minuto 27). El UCAM Murcia respondió con un parcial de 2-13 para cerrar el tercer cuarto 56-65 y ya no perdió el mando.

El equipo murciano llegaba a Bilbao sin ganar fuera de casa en la Liga Endesa tras sus derrotas en Girona (84-77), Valencia (116-93) y el Real Madrid (90-71), la última en la jornada 7 en un partido que acabó con el debut de Pablo Mera con el Real Madrid. El Surne Bilbao, por su parte, había ganado sus tres partidos de liga en Miribilla y venía de caer en Fontajau ante el FIATC Girona.

Sito Alonso: “Tenemos que dar mucho valor a esta victoria”

Sito Alonso, que volvía a la pista de su exequipo, destacó tras el partido que espera que este primer triunfo a domicilio les “dé un poco de empaque” y les ayude “a creer más” en lo que hacen. “Si las victorias en la Liga Endesa no te ponen muy contento es que no eres consciente de la dificultad que tiene ganar un partido. Bilbao es un equipo de alto nivel que ejecuta cosas diferentes a otros equipos y por eso tenemos que dar mucho valor a esta victoria”, afirmó el técnico madrileño en declaraciones recogidas por La Opinión de Murcia.

El entrenador del UCAM Murcia también valoró la actitud de sus jugadores: “El equipo ha jugado muy serio, intentando ejecutar todas las cosas a la perfección. A veces cometiendo errores, como todos los equipos, pero esos errores no les han generado frustración”, explicó.

UCAM Murcia-Zaragoza y Surne Bilbao-Baskonia, en la jornada 9

Ninguno de los dos equipos juega entre semana: la Basketball Champions League no vuelve para ellos hasta el martes 8 de diciembre. El UCAM Murcia recibe al Casademont Zaragoza el sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas, y el Surne Bilbao juega en Miribilla ante el Kosner Baskonia el domingo 22 de noviembre a las 12:00 horas.