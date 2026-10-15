De desconocido a fenómeno en UCAM Murcia: la explosión de Jean-Marc Pansa

Cara y cruz para UCAM Murcia en este inicio de temporada. Los universitarios no han arrancado como esperaban en la Liga Endesa (1-2), a pesar de la meritoria victoria cosechada frente al Barça Basket el 4 de octubre. En Europa, en cambio, la historia es muy distinta: dos de dos en la BCL y una contundente demostración de poderío en la cancha del Bamberg. Gran parte del mérito en este arranque lleva la firma de Jean-Marc Pansa, el imponente pívot de la Guayana Francesa fichado el 3 de julio, quien se ha convertido en una de las grandes revelaciones del bloque grana.

Protagonismo en el sistema de Sito Alonso

Los números respaldan con rotundidad el impacto de Jean-Marc Pansa en el esquema de Sito Alonso. A sus 29 años, el center promedia 19,7 minutos en la Liga Endesa y 18 en la Basketball Champions League, erigiéndose en un pilar bajo los aros. En el ámbito continental se marcha hasta los 7 puntos y 8,5 rebotes por encuentro —posicionándose como el undécimo máximo rebotador del torneo—, mientras que en la ACB sus registros se elevan a 10 puntos y 8,3 capturas por cita. Una cifra notable que lo sitúa como el tercer mejor rebotador de la competición doméstica, solo por detrás de gigantes de la talla de Edy Tavares y Tryggvi Hlinason.

Dominio del rebote, capacidad de intimidación y una enorme efectividad cerca del aro. Esas son las credenciales que han convertido a Jean-Marc Pansa en una pieza capital para el UCAM Murcia, a pesar de aterrizar como un perfil casi desconocido el pasado verano. Un fichaje con el sello inconfundible de Alejandro Gómez: el arquitecto desde los despachos vuelve a demostrar su capacidad para rastrear mercados menores y descubrir talentos que acaban siendo pilares absolutos en el esquema de Sito Alonso.

Orígenes en Kourou

Nacido en la Guayana Francesa, un territorio ultramarino situado en pleno corazón de América del Sur, Jean-Marc Pansa llamó pronto la atención de los ojeadores galos gracias a su imponente físico y sus cualidades naturales para el baloncesto. El pívot cruzó el Atlántico para enrolarse en la cantera del Nanterre 92, donde pulió sus virtudes e inició su formación en las exigentes estructuras del baloncesto de alta competición.

Su irrupción en el profesionalismo no pudo tener un guion más brillante. En la temporada 2016-17, durante su primer año con el primer equipo del Nanterre 92, Pansa vivió un debut de ensueño al formar parte de una plantilla histórica que conquistó el doblete de la Copa de Francia y la FIBA Europe Cup, alzando así un título continental en su estreno en la élite europea.

Jean-Marc Pansa y su aventura en Azerbaiyán

Antes de desembarcar en la Liga Endesa, Pansa vivió un exótico periplo en las filas del Sabah BC de Azerbaiyán, disputando la Basketball Champions League. Lejos de ser un trámite, su paso por el club azerí sirvió para confirmar su madurez y versatilidad en el continente, registrando unos sólidos promedios de 11,5 puntos y 6,7 rebotes por encuentro, además de un tapón, que dejaron constancia de su rápida adaptación a distintos ecosistemas y culturas baloncestísticas.

Su posterior salto al UCAM Murcia estuvo respaldado por el consejo de un viejo conocido de la afición universitaria. Antes de rubricar su contrato con la entidad grana, el pívot franco-guayanés consultó a su compatriota Yannis Morin, exjugador del club, quien no dudó en trasladarle inmejorables informes tanto del proyecto deportivo como de la vida en la capital del Segura.