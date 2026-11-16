Barça 108-83 Monbus Obradoiro: novena victoria seguida con Tyrese Martin, Brizuela y Parra

El Barça encadena nueve triunfos al ganar 108-83 al Monbus Obradoiro en el Palau. Tyrese Martin anotó 22 puntos y Brizuela y Parra decidieron el último cuarto.

El Barça sumó este domingo 15 de noviembre su novena victoria consecutiva entre todas las competiciones al superar al Monbus Obradoiro por 108-83 en el Palau Blaugrana, en la octava jornada de la Liga Endesa. Tyrese Martin fue el máximo anotador con 22 puntos, y Darío Brizuela (17) y Joel Parra (11) protagonizaron el arreón del último cuarto que decidió el partido.

El equipo de Aleksander Sekulic llegaba al encuentro tras la remontada en el OAKA ante el Panathinaikos (74-76), y en casa mantiene el pleno: es su quinto triunfo seguido como local en la Liga Endesa esta temporada (5-0), el cuarto consecutivo en cualquier pabellón en la competición, según los datos de la ACB.

Brizuela y Parra rompen la resistencia gallega

El Barça mandó desde el inicio, pero no pudo cerrar el partido hasta los últimos minutos. Martin firmó 9 puntos en el primer cuarto (25-18) y el conjunto azulgrana llegó a ponerse 41-26 en el minuto 16, con 7 de 15 en triples al descanso. Un parcial de 2-8 antes del intermedio dejó el marcador en 51-40.

El Monbus Obradoiro aguantó tras el paso por vestuarios con Childress y los tiros libres, y alcanzó el último cuarto con 73-62. Todavía estaba a nueve puntos (74-65) a nueve minutos del final, cuando la conexión entre Brizuela y Parra desató la ofensiva local que sentenció el choque (90-69, minuto 34).

Con el partido decidido, Martin amplió su cuenta, y Nkamhoua y Ubal se sumaron a un final que llevó al Barça a superar los cien puntos por segunda vez esta temporada, tras el 119-101 de la jornada inaugural ante Leyma Coruña. Umude anotó 11 puntos, y Ubal y Nebo, 9 cada uno. La noche dejó también el debut del pívot ‘Abdu’ Kone con el primer equipo, que sumó 2 puntos. Por el Monbus Obradoiro, Childress y Meindl anotaron 15 puntos cada uno.

Sekulic pide más a Tyrese Martin

Sekulic, que no contaba con Punter, Evbuomwan, Gibson y Makoundou, valoró la respuesta de la plantilla. “Por supuesto que estoy satisfecho con la manera en que han jugado, la manera en que algunos jugadores han tomado responsabilidad”, afirmó el técnico esloveno en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

Sobre Martin, el entrenador fue exigente. “Ha jugado bien, pero sigo creyendo que puede hacerlo mejor. Tiene la capacidad, lo ha demostrado, jugando en la G-League, la NBA y nosotros lo animamos a hacerlo mejor”, explicó.

También señaló los 18 rebotes ofensivos del rival: “Es obvio que tenemos que hacerlo mejor”. Y sobre el calendario, reconoció: “No tenemos un calendario fácil, pero es igual para todos los equipos de Euroliga. Se espera que ganemos todos los partidos, especialmente en la ACB”.

Seis victorias en ocho jornadas

Con este triunfo, el Barça se asienta en la zona alta de la clasificación de la Liga Endesa con un balance de 6-2, mientras que el Monbus Obradoiro, con 3-5, ocupa la decimotercera posición, según la ACB.

El Barça vuelve a la pista el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas, cuando recibe al Paris Basketball en el Palau Blaugrana en la jornada 12 de la Euroliga.