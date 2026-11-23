El Real Madrid llega 9-0 al parón tras ganar al Joventut (91-88) en el partido 1.112 de Pedro Martínez, récord en la ACB. Valencia Basket y Tenerife le siguen con 7-2.

El Real Madrid se va al parón de la ventana FIBA como único invicto de la Liga Endesa. Su victoria ante el Asisa Joventut (91-88), con 23 puntos de Andrés Feliz, lo deja con 9-0 y dos triunfos de ventaja sobre Valencia Basket y La Laguna Tenerife, que comparten un 7-2. El partido fue además el número 1.112 de Pedro Martínez en la Liga Endesa, récord de la era ACB. Así queda la clasificación tras la jornada 9, según los datos de la ACB.

La clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 9

1. Real Madrid: 9-0

2. Valencia Basket: 7-2

3. La Laguna Tenerife: 7-2

4. Barça: 6-3

5. Casademont Zaragoza: 6-3

6. Kosner Baskonia: 5-4

7. Unicaja: 5-4

8. Río Breogán: 5-4

9. Surne Bilbao: 5-4

10. UCAM Murcia: 4-5

11. Leyma Coruña: 4-5

12. Monbus Obradoiro: 4-5

13. FIATC Girona: 4-5

14. Asisa Joventut: 3-6

15. Kids&Us Manresa: 3-6

16. Recoletas Salud San Pablo Burgos: 2-7

17. MoraBanc Andorra: 1-8

18. iLERNA Lleida: 1-8

Feliz sostiene el 9-0 del Real Madrid en el partido 1.112 de Pedro Martínez

Ricky Rubio, con 19 puntos, puso al Joventut por delante (87-88) a falta de 1:10 y tuvo un triple para ganar, pero Feliz, que terminó con 23 puntos y 22 de valoración ante su exequipo, y un mate final de Jaime Pradilla cerraron el 91-88. El Real Madrid sigue sin perder ni en casa (6-0) ni fuera (3-0) y tiene la mejor diferencia de puntos de la liga, +164.

El encuentro tuvo un valor histórico para su banquillo. Pedro Martínez dirigió su partido 1.112 en la Liga Endesa y superó los 1.111 de Aíto García Reneses, como ya había anticipado Solobasket en la previa del récord ante el Joventut. Lo logró precisamente ante el club que le dio la alternativa como entrenador, según recoge la ACB.

Valencia firma 129 puntos, récord del club, y Tenerife iguala su balance

El Valencia Basket de Xavi Albert ganó al Río Breogán por 129-111, la máxima anotación de su historia en la Liga Endesa. Superó los 127 que había anotado ante el Leyma Coruña en la temporada 2024-25. Los 240 puntos del partido igualan la segunda mayor anotación conjunta sin prórroga, según los datos de la ACB.

Según Marca, el equipo taronja ha alcanzado los 100 puntos en 38 de sus últimos 111 partidos oficiales entre la Liga Endesa y la Euroliga. Esta temporada lo ha hecho en nueve de sus 20 encuentros.

La Laguna Tenerife acompaña a Valencia con 7-2 tras ganar al Barça (94-82). Los azulgranas caen al cuarto puesto con 6-3, el mismo balance del Casademont Zaragoza, que sube del séptimo al quinto lugar tras ganar en Murcia (72-74).

Cuatro equipos empatados a 5-4 y Kamenjas, Jugador de la Jornada

Del sexto al noveno puesto hay cuatro equipos con 5-4: Kosner Baskonia, Unicaja, Río Breogán y Surne Bilbao. El Surne Bilbao ganó el derbi vasco ante el Baskonia (84-80), pero el Jugador de la Jornada fue el pívot baskonista Kenan Kamenjas, con 24 puntos, 12 rebotes y 39 de valoración en su segundo partido con el club vitoriano.

El Unicaja de Txus Vidorreta ganó en el Coliseum Burgos (71-94) por primera vez en casi nueve años, con 20 puntos de Kendrick Perry.

Coruña bate su récord de puntos y triples y sube al undécimo puesto

El Leyma Coruña superó al iLERNA Lleida (113-100) con su mejor marca de puntos y de triples en la Liga Endesa, 18 aciertos desde la línea de tres. Jacobo Díaz firmó 18 puntos y 20 de valoración. El equipo gallego pasa del puesto 14 al 11 y forma parte de un grupo de cuatro equipos con 4-5 junto a UCAM Murcia, Monbus Obradoiro y FIATC Girona.

El Obradoiro ganó a ese Girona (91-81) en el regreso de Moncho Fernández al Fontes do Sar, donde dirigió 13 temporadas. Solo Aíto García Reneses ha entrenado más cursos a un mismo club en la Liga Endesa (14, en el Barça).

Andorra y Lleida siguen en descenso con 1-8

En la zona baja, el Kids&Us Manresa ganó al MoraBanc Andorra (90-86) y suma tres victorias seguidas después de empezar la temporada con 0-6. Con 3-6, iguala al Asisa Joventut y supera al Recoletas Salud San Pablo Burgos, que es 16º con 2-7.

MoraBanc Andorra e iLERNA Lleida, con 1-8, ocupan los dos puestos de descenso, igual que en la clasificación tras la jornada 8. Están a una victoria del Burgos. El Lleida tiene la peor diferencia de puntos de la liga (-108) y el Manresa, la segunda peor (-100).

La jornada 10, después de la ventana FIBA

La Liga Endesa se detiene por la ventana FIBA de finales de noviembre y vuelve el fin de semana del 5 y 6 de diciembre con la jornada 10, con duelos como el Real Madrid ante el MoraBanc Andorra, el FIATC Girona frente al Barça y el Unicaja contra el Valencia Basket.