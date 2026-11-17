El Valencia Basket, líder de la Euroliga con 8-3, visita al Partizan este martes a las 20:45 horas en la jornada 12. Horario, televisión y bajas del equipo de Xavi Albert.

El Valencia Basket visita este martes 17 de noviembre al Partizan Mozzart Bet Belgrade en el Belgrade Arena, en la jornada 12 de la Euroliga. El partido comienza a las 20:45 horas (hora peninsular) y se puede ver en televisión en Movistar+ Baloncesto. El equipo de Xavi Albert llega como líder de la competición con un balance de 8-3.

Horario y televisión del Partizan vs Valencia Basket

El encuentro arranca a las 20:45 horas en España (19:45 UTC), según el calendario oficial de la Euroliga, que fija la misma hora local en Belgrado. Es el primer partido de la doble jornada europea de esta semana para el conjunto taronja.

La retransmisión en España corre a cargo de Movistar+, en su canal Movistar+ Baloncesto (dial 66), según la información del Valencia Basket. El club detalla además la cobertura en radio, con emisoras como Radio Esport, SER + Radio Valencia y À Punt Ràdio.

El resto de horarios de los equipos españoles en esta jornada están recogidos en la guía de la jornada 12 de la Euroliga.

El líder de la Euroliga visita a un Partizan fuerte en casa

El Valencia Basket ocupa la primera posición de la clasificación con ocho victorias y tres derrotas, empatado a balance con Panathinaikos, Olympiacos y Barça, según la clasificación oficial de la Euroliga. Llega tras su victoria ante el Bayern (102-87), que le dio su mejor arranque en la competición, y lejos del Roig Arena suma cuatro triunfos en cinco salidas, según los resultados oficiales del torneo.

El Partizan es undécimo con 6-5 y encadena dos victorias europeas, ante el Maccabi Rapyd Tel Aviv (88-67) y el Kosner Baskonia (80-66). En el Belgrade Arena ha ganado cuatro de sus cinco partidos de Euroliga esta temporada; solo el Panathinaikos AKTOR Athens se ha impuesto allí.

El duelo enfrenta dos estilos: el Valencia Basket es el segundo equipo que más anota (96,4 puntos por partido) y el Partizan, el que menos encaja (77,7), según los datos que recoge el club valenciano. En el banquillo serbio se sienta Joan Peñarroya, que entrenó al Valencia Basket, y en su plantilla figuran Vanja Marinkovic y Joffrey Lauvergne, también con pasado taronja.

Reuvers y Mirotic, bajas del Valencia Basket

El Valencia Basket viaja a Belgrado con los trece jugadores que tiene disponibles. Nate Reuvers (pie izquierdo) y Nikola Mirotic (aductor izquierdo) causarán baja un partido más, según informó el club.

“Todas las salidas en Euroliga son de una alta exigencia, especialmente y enfocados en Partizan, es un equipo que defensivamente está en la élite de la competición y será precisamente el punto donde tendremos que centrar el mayor de nuestros esfuerzos”, explicó Xavi Albert en la previa publicada por el Valencia Basket. El técnico vuelve a la pista donde debutó en la Euroliga como primer entrenador, en abril de 2024.

Kameron Taylor también puso el foco en la salida a Serbia: “Creo que el Partizan va a ser una prueba muy importante para nosotros, especialmente jugando fuera de casa”, afirmó el alero.

Después de Belgrado, la Virtus Bologna en el Roig Arena

Será la quinta visita oficial del Valencia Basket a la pista del Partizan: ganó las dos primeras y perdió las dos más recientes, la última por 110-104 tras dos prórrogas la pasada temporada, según el club.

El próximo partido del Valencia Basket será en la jornada 13 de la Euroliga, ante la Virtus Bologna en el Roig Arena, el jueves 19 de noviembre a las 21:00 horas.