El Olimpia Milano destituye a Peppe Poeta tras caer ante el Valencia Basket

La derrota por 73-84 ante el Valencia Basket fue el último partido de Peppe Poeta: el Olimpia Milano, 1-9 en la Euroliga, destituye a su entrenador y Ramondino asume de forma interina.

La derrota ante el Valencia Basket fue el último partido de Giuseppe ‘Peppe’ Poeta en el banquillo del Armani Olimpia Milano. El club italiano anunció este viernes 6 de noviembre la destitución de su entrenador, un día después de caer por 73-84 en casa ante el equipo de Xavi Albert en la jornada 10 de la Euroliga. El Milán comparte el último puesto con el Kosner Baskonia, con un balance de 1-9, y encadena ocho derrotas seguidas en la competición.

El Olimpia comunicó la decisión en un comunicado oficial en el que agradece a Poeta “el compromiso, la dedicación y el entusiasmo” con los que desempeñó su trabajo, “primero como asistente y después como entrenador principal, cargo en el que ganó un Scudetto, una Coppa Italia y una Supercoppa” (traducción del italiano). La misma nota precisa que el equipo queda “ad interim” en manos de Marco Ramondino, que lo dirigirá el domingo en la liga italiana ante el Trento, según Mundo Deportivo.

Luca Banchi, el nombre para el banquillo del Milán

El club no ha anunciado todavía al sustituto definitivo. Según Eurohoops, el elegido es Luca Banchi, seleccionador de Italia y sin equipo desde su salida del Anadolu Efes, que ya entrenó al Olimpia entre 2013 y 2015. Mundo Deportivo lo sitúa como el principal candidato al puesto.

Poeta, de 41 años, había relevado en noviembre de 2025 a Ettore Messina, de quien había sido asistente, según Mundo Deportivo. En ese tiempo conquistó la liga y la Copa de Italia la pasada temporada y la Supercopa italiana de este curso, pero en Europa su única victoria llegó en la segunda jornada, por 87-85 ante la Virtus Bolonia. Es el primer entrenador que pierde su cargo esta temporada en la competición, según Eurohoops.

El técnico italiano conoce bien la Liga Endesa. Según los datos de la ACB, como base jugó 16 partidos con el Laboral Kutxa Baskonia en la temporada 2013-14 y seis con La Bruixa d’Or Manresa en la 2014-15.

Un último cuarto de 14-33 del Valencia Basket en Milán

El partido del jueves resume la mala racha milanesa. Según la estadística oficial de la Euroliga, el equipo de Poeta ganaba 59-51 al final del tercer cuarto, pero el Valencia firmó un último periodo de 14-33 ante 6.317 espectadores. Kameron Taylor lideró a los de Xavi Albert con 17 puntos, 5 rebotes y 24 de valoración; Armoni Brooks añadió 16 puntos con 4 de 9 en triples y TJ Shorts, 15 puntos y 5 asistencias. El Valencia ganó el rebote por 43-30. En el Milán, Leandro Bolmaro fue el máximo anotador con 16 puntos.

Con ese triunfo, contado en la crónica de la victoria del Valencia Basket en Milán, el conjunto taronja suma siete victorias y tres derrotas en la Euroliga.

Zalgiris y Bayern, los próximos rivales

El Olimpia Milano volverá a jugar en la Euroliga el jueves 12 de noviembre, a las 20:30 horas, ante el Zalgiris Kaunas en Milán, en la jornada 11. A la misma hora, el Valencia Basket recibirá al Bayern de Múnich.