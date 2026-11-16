Euroliga, jornada 12: horarios del Valencia Basket, Barça, Baskonia y Real Madrid

La jornada 12 de la Euroliga empieza el martes: Valencia Basket, líder, visita al Partizan; Barça y Baskonia juegan en casa y el Real Madrid va a Estambul el miércoles.

La jornada 12 de la Euroliga arranca este martes 17 de noviembre con tres equipos españoles en pista: el Valencia Basket, líder, visita al Partizan a las 20:45 horas; el Barça recibe al Paris Basketball y el Baskonia al Hapoel Tel Aviv, ambos a las 20:30. El Real Madrid juega el miércoles 18 en Estambul ante el Besiktas, a las 18:00 horas.

Es semana de doble jornada: los cuatro vuelven a jugar el jueves 19 o el viernes 20, en la jornada 13. Todas las horas son peninsulares. Los balances son los de la clasificación tras la jornada 11, según la clasificación oficial de la Euroliga.

Horarios de los españoles en la jornada 12

Partizan vs Valencia Basket: martes 17 de noviembre, 20:45 horas, Belgrade Arena (Belgrado).

martes 17 de noviembre, 20:45 horas, Belgrade Arena (Belgrado). Barça vs Paris Basketball: martes 17 de noviembre, 20:30 horas, Palau Blaugrana (Barcelona).

martes 17 de noviembre, 20:30 horas, Palau Blaugrana (Barcelona). Baskonia vs Hapoel Tel Aviv: martes 17 de noviembre, 20:30 horas, Buesa Arena (Vitoria).

martes 17 de noviembre, 20:30 horas, Buesa Arena (Vitoria). Besiktas vs Real Madrid: miércoles 18 de noviembre, 18:00 horas (20:00 en Turquía), Estambul.

El Valencia defiende el liderato en Belgrado

El Valencia Basket es primero con 8-3, empatado con Panathinaikos, Olympiacos y Barça, que le siguen en la tabla, y con una diferencia de +87 puntos. Lleva 4-1 lejos de la Roig Arena y en la jornada 11 ganó 102-87 al Bayern. Su máximo anotador en la Euroliga es TJ Shorts, con 16,6 puntos por partido, según los datos de la Euroliga.

El Partizan, undécimo con 6-5, ganó 80-66 al Baskonia en la jornada 11 y suma 4-1 en casa.

El Barça recibe al Paris tras remontar en Atenas

El Barça, cuarto con 8-3, ganó en la jornada 11 por 74-76 en la pista del Panathinaikos, con los últimos 13 puntos del equipo anotados por Justin Robinson. En el Palau tiene un balance de 3-2.

El Paris Basketball es decimocuarto con 5-6 y en la jornada 11 superó al Fenerbahce por 111-109.

El Baskonia, colista, busca su segunda victoria

El Kosner Baskonia es último con 1-10 y cayó 80-66 en Belgrado ante el Partizan en la jornada 11. Su única victoria llegó en el Buesa Arena, donde suma 1-4.

El Hapoel IBI Tel Aviv, décimo con 6-5, perdió 80-73 el derbi ante el Maccabi en la jornada 11.

El Real Madrid, con la mejor diferencia de puntos, viaja a Estambul

El Real Madrid es quinto con 7-4 y tiene la mejor diferencia de puntos de la competición (+95). En la jornada 11 ganó 105-84 al Estrella Roja en el Movistar Arena. A domicilio presenta un balance de 3-3.

El Besiktas, decimotercero con 5-6, ganó 91-95 en la pista del ASVEL en la jornada 11 y lleva 4-2 fuera, pero solo 1-4 como local.

La jornada 13 llega el jueves y el viernes

El jueves 19 de noviembre el Valencia recibe a la Virtus Bolonia en la Roig Arena a las 21:00 horas y el Baskonia visita al Bayern a las 20:00. El viernes 20, el Barça se mide al Estrella Roja en el Palau a las 20:30 y el Real Madrid juega en la pista del Olympiacos a las 20:15 horas.