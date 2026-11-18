El Valencia Basket ganó al Partizan por 64-76 en Belgrado con 15 puntos de Kameron Taylor y Armoni Brooks y sigue líder de la Euroliga con un balance de 9-3.

El Valencia Basket ganó al Partizan por 64-76 en el Belgrade Arena, en la duodécima jornada de la Euroliga, y sigue líder de la competición con un balance de 9-3. Kameron Taylor y Armoni Brooks, con 15 puntos cada uno, encabezaron la anotación del equipo de Xavi Albert, que llega a nueve victorias en doce partidos.

El conjunto taronja suma un nuevo triunfo en la Euroliga después de la victoria ante el Bayern (102-87) de la semana pasada. En la visita al Partizan, disputada ante 13.956 espectadores según los datos de la Euroliga, el Valencia Basket llegó por delante al final de cada cuarto: 13-16 tras el primero, 34-36 al descanso y 51-52 antes del último periodo, que cerró con un parcial de 13-24 a su favor.

Taylor y Brooks, 15 puntos cada uno

Kameron Taylor terminó con 15 puntos, 5 rebotes, 3 de 6 en triples y 17 de valoración, la más alta de su equipo. Armoni Brooks también sumó 15 puntos, con 3 de 6 desde la línea de tres, y firmó uno de los lanzamientos decisivos: según Encestando, con 61-67 en el marcador y minuto y medio por jugar, el escolta anotó un triple desde siete metros y medio que dejó sin opciones al conjunto serbio.

TJ Shorts añadió 12 puntos y 6 rebotes, mientras que Josep Puerto y Jasiel Rivero aportaron 9 puntos cada uno. Rivero capturó además 6 rebotes, 4 de ellos ofensivos, y Neal Sako se quedó sin anotar, pero cogió 11 rebotes y terminó con 12 de valoración, según los datos de la Euroliga.

El rebote ofensivo y los triples del Partizan marcan el partido

El Valencia Basket ganó la pelea bajo los tableros por 43-33, con 19 rebotes ofensivos por los 11 del Partizan. El equipo de Joan Peñarroya, por su parte, se quedó en 5 de 30 en triples, mientras que los visitantes anotaron 10 de 24. El Partizan compensó parte de esa diferencia desde la línea de tiro libre, con 21 de 22, frente al 10 de 13 del conjunto valenciano.

Carlik Jones fue el máximo anotador del partido, con 21 puntos, 5 asistencias y 27 de valoración. Robert Franks y Vanja Marinkovic sumaron 10 puntos cada uno y Tonye Jekiri, 9, y el Partizan se quedó en 13 puntos en el último cuarto.

Líder empatado con Olympiacos antes de recibir a la Virtus

Con este resultado, el Valencia Basket se mantiene en lo más alto de la clasificación con 9 victorias y 3 derrotas, el mismo balance que Olympiacos, según los datos de la Euroliga. Por detrás, con 8-4, aparecen Fenerbahçe, Panathinaikos, Zalgiris, Barça y Dubai. Fuera de casa, el equipo de Xavi Albert suma cinco victorias en seis partidos. El Partizan, que dirige Joan Peñarroya, cae al 6-6 y ocupa la undécima posición.

El Valencia Basket vuelve a jugar en la Euroliga este jueves 19 de noviembre, a las 21:00 horas, cuando reciba a la Virtus Bolonia en la decimotercera jornada.