El base francés Killian Hayes, número 7 del draft de 2020 y ex de los Nets de Jordi Fernández, tiene un acuerdo con el Barça con cláusula NBA, según Michael Scotto.

El base francés Killian Hayes, número 7 del draft de 2020, ha llegado a un acuerdo con el Barça que incluye una cláusula de salida a la NBA, según Michael Scotto, de HoopsHype, que cita a su agente. El jugador de 25 años, que pasó por los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, llegaría para reforzar una rotación exterior castigada por las lesiones.

El periodista estadounidense adelantó la noticia en la noche del lunes 16 de noviembre en su cuenta de X. Según su información, fue el agente del jugador, Yann Balikouzou, de LIFT Sports Management, quien confirmó a HoopsHype el acuerdo con el club azulgrana. Por ahora el Barça no ha hecho ningún anuncio oficial, y no han trascendido ni la duración del contrato ni las condiciones de esa cláusula.

Seis temporadas en la NBA con Pistons, Nets y Kings

Nacido en Florida en julio de 2001, Hayes creció en Francia, donde su padre, DeRon Hayes, jugó en el Cholet. Del Cholet saltó al Ratiopharm Ulm alemán, con el que disputó la Eurocup en la temporada 2019-20 antes de presentarse al draft. Los Detroit Pistons lo eligieron en la séptima posición en 2020.

En Detroit jugó tres temporadas y media. Su mejor curso fue el 2022-23, con 10,3 puntos y 6,2 asistencias en 76 partidos, según los datos de Basketball Reference. Después pasó por los Brooklyn Nets en la temporada 2024-25, con Jordi Fernández en el banquillo, aunque solo disputó seis partidos, y la pasada campaña jugó 23 encuentros con los Sacramento Kings, que no ejercieron su opción para mantenerlo este curso, según AS.

En total suma 239 partidos de temporada regular en la NBA, con promedios de 7,9 puntos, 5,0 asistencias y 1,1 robos en 25,3 minutos, y un 28% de acierto en triples, según Basketball Reference.

Punter, Gibson y Evbuomwan, fuera de la rotación

El movimiento llega en plena racha del equipo de Aleksander Sekulic, que encadena nueve victorias seguidas entre la Liga Endesa y la Euroliga, pero con la enfermería llena. Como informó el club el 10 de noviembre, Kevin Punter estará unas seis semanas de baja por un esguince en la sindesmosis del tobillo izquierdo, y Tosan Evbuomwan, unas tres por una rotura muscular en el oblicuo.

A ellos se sumó el base Umoja Gibson, que estará unas tres semanas fuera por una lesión fibrilar en la musculatura de la pared abdominal izquierda sufrida en la victoria en el OAKA ante el Panathinaikos (74-76), según Mundo Deportivo. Yoan Makoundou, por su parte, todavía no ha podido debutar por problemas en la rodilla.

Según AS, Hayes sería el duodécimo fichaje del Barça desde el final de la pasada temporada, y el tercer base tras Justin Robinson y Umoja Gibson. Encestando apunta además que el jugador, con doble nacionalidad, no ocuparía plaza de extracomunitario en la Liga Endesa.

El Barça recibe este martes 17 de noviembre al Paris Basketball a las 20:30 horas en el Palau Blaugrana, en la jornada 12 de la Euroliga.