Santi Aldama anota 12 puntos en la paliza de los Mavericks a los Nets de Jordi Fernández

Santi Aldama firmó 12 puntos en 15 minutos en el 130-93 de los Mavericks a los Nets de Jordi Fernández. Reaves anotó 43 en el triunfo de los Lakers sin Doncic.

Santi Aldama firmó 12 puntos en 15 minutos desde el banquillo en la paliza de los Dallas Mavericks a los Brooklyn Nets de Jordi Fernández (130-93), en la madrugada del domingo al lunes. Fue el segundo partido del canario con Dallas, en una noche en la que Austin Reaves anotó 43 puntos para sostener a los Lakers sin Luka Doncic.

Aldama, eficaz en su segundo partido con Dallas

El ala-pívot de Las Palmas, que había debutado con 8 puntos y 9 rebotes ante los Jazz el viernes, completó un 5 de 7 en tiros de campo, con 2 de 4 en triples, además de 2 rebotes y 1 robo. Perdió 3 balones y terminó con un balance de -2, el único negativo de su equipo en un partido que los Mavericks dominaron de principio a fin.

Cooper Flagg, el número 1 del draft de 2025, fue la figura con 25 puntos y 12 asistencias, su mejor marca como profesional y su tercer doble-doble consecutivo. El alero elogió al español: “Para un tipo de 2,13 ser así de inteligente, tener esa movilidad y hacer las jugadas que está haciendo”, dijo, antes de añadir que “tiene una visión de juego increíble”, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. También su entrenador, Dusty May, habló de él: “No sabía que es el competidor obsesivo que es”.

Kyrie Irving sumó 21 puntos y Daniel Gafford, 18 con 7 de 8 en tiros. Dallas tiró con un 57,1% de acierto, su mejor porcentaje de la temporada, y también batió su tope anotador del curso. Al descanso ya ganaba 66-46. Sergio de Larrea, el otro español de la plantilla, siguió de baja por una lesión en la rodilla derecha.

Los Nets de Jordi Fernández caen al 2-8 tras un back-to-back sin victorias

Los Nets, que nunca fueron por delante en el marcador, cerraron con dos derrotas un back-to-back que abría su gira de cuatro partidos lejos de Brooklyn. La víspera habían caído en Atlanta por 124-121. Michael Porter Jr. firmó 19 puntos y 9 rebotes, Nolan Traore aportó 14 y Julius Randle, 13. El equipo de Jordi Fernández tiene un balance de 2-8 y es quinto de la División Atlántico; Dallas, con 6-4, es cuarto en la Suroeste.

Reaves anota 43 puntos en Detroit sin Doncic

Los Lakers ganaron en la pista de los Pistons (116-121) sin Luka Doncic, de baja por molestias en la espalda. El esloveno llegaba con una media de 45 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias en sus cuatro últimos partidos, todos ganados. Austin Reaves asumió el peso con 43 puntos (14 de 27 en tiros, 4 de 6 en triples y 11 de 11 en tiros libres), 5 rebotes y 4 asistencias. “Esta noche he sido un jugador con suerte”, afirmó Reaves en declaraciones recogidas por AP y traducidas por Solobasket. Walker Kessler añadió 12 puntos y 16 rebotes, y los Lakers (9-2) siguen líderes de la División Pacífico.

Los otros españoles de la noche

Baba Miller (Clippers): 12 puntos (3 de 9 en tiros, 6 de 6 en libres), 5 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 2 tapones en 20 minutos en el 139-123 a los Pelicans, que puso fin a una racha de siete derrotas. Es el segundo triunfo de los Clippers (2-7), el primero desde el estreno de la temporada.

(Clippers): 12 puntos (3 de 9 en tiros, 6 de 6 en libres), 5 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 2 tapones en 20 minutos en el 139-123 a los Pelicans, que puso fin a una racha de siete derrotas. Es el segundo triunfo de los Clippers (2-7), el primero desde el estreno de la temporada. Hugo González (Celtics): 0 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia en 10 minutos en la victoria de Boston en Milwaukee (97-117). Paul George, con 27 puntos, y Jayson Tatum, con 21, lideraron a los Celtics (8-2).

Próximos partidos

Los Mavericks reciben a los Indiana Pacers el martes 10 de noviembre a las 2:00 horas (hora peninsular), y los Lakers visitan a los Atlanta Hawks ese mismo martes a la 1:00 horas. Los Celtics juegan en Filadelfia el miércoles 11 a las 2:00 horas y los Clippers, en Phoenix a las 3:00 horas. Los Nets de Jordi Fernández continúan su gira en Nueva Orleans el jueves 12 de noviembre a las 2:00 horas.