Santi Aldama debuta con los Mavericks: 8 puntos, 9 rebotes y +17 ante los Jazz

Santi Aldama debuta con los Mavericks con 8 puntos y 9 rebotes en 13 minutos ante los Jazz (112-100). Mara, Hugo González y Hezonja, en la noche NBA.

Santi Aldama ya se ha estrenado con los Dallas Mavericks. El ala-pívot canario jugó en la madrugada del sábado su primer partido con su nuevo equipo y aportó 8 puntos, 9 rebotes y 1 asistencia en 13 minutos desde el banquillo en la victoria ante los Utah Jazz (112-100), un encuentro de la fase de grupos de la NBA Cup que arrancó a las 2:00 horas, hora peninsular. Fue su regreso a una pista nueve meses después de su último partido.

Como había adelantado Solobasket en la previa del estreno, el canario figuraba como probable en el parte de lesiones y finalmente recibió el alta para debutar en el American Airlines Center. Aldama no jugaba desde el 4 de febrero, cuando todavía vestía la camiseta de los Memphis Grizzlies, y en marzo pasó por el quirófano por una lesión en la rodilla derecha, según recuerda la crónica de Associated Press publicada por ESPN.

Un estreno de trabajo sucio: 4 rebotes ofensivos y +17

En sus 13 minutos en pista, Aldama anotó 2 de sus 4 tiros de campo y 4 de sus 5 tiros libres, cogió 4 rebotes ofensivos y 5 defensivos y terminó con un +17, según el acta de ESPN. Sus dos pérdidas fueron el único borrón de una noche en la que no lanzó ningún triple.

Los Dallas Mavericks llegaron al descanso empatados (57-57) y rompieron el partido en el tercer cuarto con un parcial de 22-10 liderado por Cooper Flagg y Kyrie Irving. Flagg terminó con 21 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias, Irving sumó 14 después de empezar con 1 de 11 en tiros de campo y P.J. Washington fue el máximo anotador con 26 puntos, 22 de ellos en la primera parte. El novato Morez Johnson Jr. firmó su primer doble-doble con 13 puntos y 17 rebotes. En los Jazz, que encadenan siete derrotas y se quedan en 1-8, destacaron Lauri Markkanen (24 puntos) y el novato Darryn Peterson (21).

Con este triunfo, los Mavericks se colocan con un balance de cinco victorias y cuatro derrotas.

Aday Mara y Hugo González vuelven al banquillo en dos palizas

Aday Mara volvió a salir desde el banquillo después de su primera titularidad en la NBA y sumó 9 puntos, 7 rebotes y 1 tapón en 18 minutos en la contundente victoria de los Oklahoma City Thunder en la pista de los Memphis Grizzlies (97-128), también de la NBA Cup y también a las 2:00 horas. El pívot aragonés anotó 4 de sus 6 tiros de campo, aunque se quedó en 1 de 4 en tiros libres. Ajay Mitchell, con 35 puntos, su mejor marca como profesional, y Shai Gilgeous-Alexander, con 28, lideraron a los Thunder, que ya suman siete victorias y dos derrotas.

Hugo González también regresó al banquillo de los Boston Celtics tras salir de titular en el partido anterior ante los Milwaukee Bucks. El alero madrileño firmó 8 puntos en 15 minutos, con 1 de 4 en triples y 3 de 4 en tiros libres, en el paseo de su equipo en Charlotte ante los Hornets (80-119), un partido que comenzó a la 1:00 horas. Jayson Tatum, con 34 puntos, guió a unos Celtics que suman dos victorias en dos partidos de la NBA Cup y un balance global de 7-2.

Doble-doble de Hezonja ante LeBron James

El exjugador del Real Madrid Mario Hezonja fue uno de los mejores en la victoria de los Cleveland Cavaliers ante los Philadelphia 76ers (119-95), que empezó a la 1:30 horas. El alero croata, suplente, acabó con 15 puntos y 10 rebotes en 27 minutos, según el acta de ESPN, con 6 de 13 en tiros de campo y 2 de 8 en triples. Donovan Mitchell anotó 23 puntos para los Cavaliers, que dejaron en 8 a LeBron James en su vuelta a Cleveland.

El siguiente paso de Aldama: los Nets

Los Mavericks vuelven a jugar en casa ante los Brooklyn Nets en la madrugada del domingo al lunes 9 de noviembre, a la 1:30 horas, hora peninsular, y el martes 10 reciben a los Indiana Pacers a las 2:00 horas.