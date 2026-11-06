Santi Aldama, probable para debutar con los Mavericks ante los Jazz; De Larrea sigue de baja

Santi Aldama figura como probable en el parte de lesiones para el Mavericks vs Jazz de la madrugada del sábado. Sergio de Larrea sigue de baja por su rodilla derecha.

Santi Aldama figura como probable en el parte de lesiones de la NBA para el partido de este viernes entre los Dallas Mavericks y los Utah Jazz, de la fase de grupos de la NBA Cup. Si recibe el alta definitiva, el ala-pívot canario se estrenará con los Mavericks en la madrugada del sábado 7 de noviembre, a las 2:00 horas, hora peninsular, tras perderse los ocho primeros partidos de la temporada por la operación en la rodilla derecha a la que se sometió en marzo.

La mejora de su estado es el paso que faltaba después de que, a finales de octubre, el club lo asignara a los Texas Legends para entrenar dentro de su protocolo de vuelta, como ya contó Solobasket en la previa de su posible debut. Entonces aparecía como dudoso ante los Thunder de Aday Mara y no llegó a jugar. Ahora el panorama es más favorable: ESPN interpreta el paso a probable como una buena señal de que el exjugador de los Grizzlies estará listo para debutar en casa ante Utah.

Nueve meses sin jugar y, probablemente, con minutos limitados

Aldama no disputa un partido oficial desde el 4 de febrero, cuando todavía vestía la camiseta de los Memphis Grizzlies. En marzo pasó por el quirófano para una artroscopia en la rodilla derecha que cerró su quinta temporada en la NBA, y en julio llegó a Dallas en un traspaso a seis bandas con Memphis. Por la lesión se perdió el campus de entrenamiento, la pretemporada y todo el arranque del curso.

Tanto ESPN como BasketNews coinciden en que lo más probable es que el canario empiece con una restricción de minutos. Su vuelta, según ESPN, restaría minutos a Zaccharie Risacher y a Morez Johnson Jr. en la rotación de Dusty May, el entrenador de los Mavericks.

De Larrea sigue de baja por la distensión de rodilla

La buena noticia de Aldama no llega acompañada de la de Sergio de Larrea. El vallisoletano figura como baja para el partido ante los Jazz por la distensión en la rodilla derecha que sufrió en Miami, en la victoria de los Mavericks ante los Heat (109-113). Según ESPN, no está claro en qué punto se encuentra su recuperación y debe considerarse que su baja se medirá en semanas.

Antes de lesionarse, De Larrea había firmado 21 puntos ante los San Antonio Spurs, su mejor noche en la NBA, como recogía Solobasket en el repaso a los españoles de la NBA tras octubre.

Dallas llega con 4-4 y tras perder por un punto en San Antonio

Los Dallas Mavericks afrontan el partido ante Utah con un balance de cuatro victorias y cuatro derrotas, según los datos de ESPN. Su último partido fue una derrota por la mínima en la pista de los Spurs (112-111). El duelo ante los Jazz, en el American Airlines Center, es el segundo de Dallas en la fase de grupos de la NBA Cup, después de la victoria en Houston (111-116).

Tras los Jazz, los Mavericks seguirán en casa ante los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, en la madrugada del domingo al lunes 9 de noviembre, a la 1:30 horas, hora peninsular, y ante los Indiana Pacers en la madrugada del martes 10, a las 2:00 horas.