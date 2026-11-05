Aday Mara, titular por primera vez en la NBA: 3 tapones en el triunfo de los Thunder ante Hezonja

Aday Mara, titular por primera vez en la NBA: 9 puntos, 5 rebotes y 3 tapones en el 124-116 de los Thunder a los Cavaliers de Hezonja. Hugo González y los Nets también ganan.

Aday Mara se estrenó como titular en la NBA en la madrugada del jueves 5 de noviembre y respondió con 9 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 3 tapones en 25 minutos en el triunfo de los Oklahoma City Thunder ante los Cleveland Cavaliers de Mario Hezonja (124-116). Los Thunder repiten victoria ante los Cavs, a los que ya habían ganado el martes en Cleveland.

Primera titularidad de Aday Mara en su octavo partido

El pívot zaragozano, de 21 años, salió en el quinteto inicial por primera vez en su octavo partido en la NBA; en los siete anteriores había partido desde el banquillo, según las fichas de los partidos de ESPN. En el encuentro, que arrancó a las 2:00 horas, hora peninsular, firmó un 4/6 en tiros de campo y un 1/2 en tiros libres, no perdió ningún balón y terminó con un +6 en pista.

Sus tres tapones llegaron ante Evan Mobley en el primer cuarto y ante Sam Merrill y Thomas Bryant en el tercero, según el registro de jugadas de ESPN. Mundo Deportivo destaca precisamente el tapón a Mobley, que ya ha sido Defensor del Año en la NBA. En el último cuarto, Mara dio una asistencia a Shai Gilgeous-Alexander, machacó tras un pase de Alex Caruso y cerró su noche con un palmeo en forma de mate a falta de un minuto y 22 segundos.

El internacional español venía de sumar 10 puntos y 9 rebotes desde el banquillo en Cleveland el martes, en el primero de los dos duelos seguidos ante los Cavaliers.

Gilgeous-Alexander firma 42 puntos y Hezonja suma 12 y 8 rebotes

Gilgeous-Alexander lideró a los Thunder con 42 puntos (11/26 en tiros de campo y 15/19 en tiros libres) y 8 asistencias, y Ajay Mitchell añadió 23 puntos y 7 rebotes. Por los Cavaliers, Donovan Mitchell anotó 27 puntos y James Harden se fue a 19 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Con este resultado, los Thunder se ponen 6-2 y los Cavaliers se quedan en 4-4.

Mario Hezonja, ex del Barça y del Real Madrid, sumó 12 puntos (5/10 en tiros de campo, 2/6 en triples) y 8 rebotes en 23 minutos desde el banquillo. Según Mundo Deportivo, el alero croata sigue haciendo méritos para que su contrato pase a ser garantizado a partir del 15 de noviembre.

Hugo González y los Nets de Jordi Fernández también ganan

Hugo González volvió a salir de titular en el triunfo de los Boston Celtics ante los Milwaukee Bucks (109-102). El madrileño aportó 4 puntos (1/3 en tiros de campo y 2/2 en tiros libres), 2 rebotes y un tapón en 14 minutos, con un +9 en pista. Paul George, con 25 puntos, y Derrick White, con 24, tiraron de unos Celtics que se colocan 6-2.

En Brooklyn, los Nets de Jordi Fernández derrotaron a los Charlotte Hornets (114-104) y logran su segunda victoria de la temporada para situarse 2-6. Michael Porter Jr. fue el máximo anotador del equipo del técnico de Badalona con 26 puntos, por los 22 de Julius Randle.

Memphis, próxima parada de Mara

Los Thunder visitan a los Memphis Grizzlies en la madrugada del viernes al sábado, a las 2:00 horas del sábado 7 de noviembre, hora peninsular. Los Cavaliers de Hezonja reciben a los Philadelphia 76ers esa misma madrugada, a la 1:30 horas.