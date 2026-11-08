Los Nets de Jordi Fernández caen en Atlanta (124-121) tras mandar de 17 puntos

Los Nets de Jordi Fernández pierden 124-121 en Atlanta tras mandar de 17 puntos, con triple-doble de Sharpe, y visitan a los Mavericks de Santi Aldama el lunes a la 1:30.

Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández perdieron en la madrugada del domingo en la pista de los Atlanta Hawks por 124-121 después de llegar a mandar de 17 puntos en el primer cuarto. El equipo del técnico de Badalona, que buscaba encadenar dos victorias por primera vez esta temporada, no se puso por detrás hasta el minuto final y ahora visita a los Dallas Mavericks de Santi Aldama.

Los Hawks no mandaron hasta el 1:26 final

El partido arrancó a la 1:30 de la madrugada, hora peninsular, y los Nets salieron con mucho acierto: abrieron un 31-14 en el primer cuarto, que cerraron con 27-37 a su favor. Al descanso la ventaja ya se había reducido a cuatro puntos (66-70) y tras el tercer cuarto era de siete (88-95).

Atlanta ganó el último periodo por 36-26. Brooklyn llegó a tener solo un punto de renta en cuatro ocasiones en el cuarto final, la última con 113-114, hasta que Nickeil Alexander-Walker anotó dos tiros libres a falta de 1:26 para dar a los Hawks su primera ventaja de la noche. Danny Wolf metió un triple a 1,5 segundos del final para dejar la diferencia en dos puntos, y Onyeka Okongwu, autor de 16 puntos, cerró el partido con uno de sus dos tiros libres.

Jalen Johnson lideró a los Hawks con 30 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias en su regreso tras perderse tres partidos por un esguince en el tobillo izquierdo, según los datos de ESPN. Alexander-Walker y Aaron Wiggins sumaron 20 puntos cada uno. Atlanta encadena cuatro victorias y se coloca con un balance de 7-4.

Primer triple-doble de Day’Ron Sharpe

En los Nets, el máximo anotador fue Michael Porter Jr., con 25 puntos y 9 rebotes. Nolan Traore firmó 19 puntos, su mejor marca de la temporada, con un 8 de 10 en tiros de campo y 4 robos, los mismos puntos que Julius Randle, que añadió 8 asistencias. El novato Mikel Brown Jr. anotó 18, con tres triples en el último cuarto.

El pívot Day’Ron Sharpe logró el primer triple-doble de su carrera: 12 puntos, 13 asistencias y 10 rebotes en 32 minutos, según el acta de ESPN.

La derrota deja a los Nets con un balance de 2-7. Brooklyn perdió seis de sus siete primeros partidos, con su primera victoria de la temporada, en Indiana como única alegría, y había ganado a los Charlotte Hornets por 114-104 en la madrugada del jueves. En Atlanta comenzaba una gira de cuatro partidos fuera de casa.

Egor Demin, al menos un partido más de baja

Jordi Fernández informó de que el base Egor Demin, titular en los cuatro primeros partidos de la temporada y baja en los cinco últimos por un edema óseo en la pierna derecha, se perderá al menos un partido más, “y luego ya veremos”, en declaraciones recogidas por Associated Press y traducidas por Solobasket.

Los Nets visitan a los Mavericks de Aldama

La siguiente parada de la gira es Dallas, donde espera Santi Aldama. El ala-pívot canario se estrenó con 8 puntos y 9 rebotes ante los Jazz en la madrugada del sábado, en su primer partido con los Mavericks, que suman cinco victorias y cuatro derrotas.

Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández visitan a los Dallas Mavericks de Santi Aldama en la madrugada del domingo al lunes, a la 1:30 horas, hora peninsular.