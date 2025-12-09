Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández hace días que dejaron de figurar entre los peores equipos de la NBA, un territorio que ahora pertenece a franquicias como los Wizards o Pelicans. Brooklyn arrancó la temporada con siete derrotas consecutivas y solo una victoria en sus primeros doce partidos, pero recientemente ha encadenado tres triunfos en cuatro encuentros. Las razones del cambio son evidentes: señales alentadoras, un sello de autor del técnico español y una identidad que empieza a tomar forma. Todo ello, eso sí, sin perder de vista la posibilidad de terminar en el top-3 del próximo Draft y acceder a talentos diferenciales como Darryn Peterson, Cameron Boozer o AJ Dybantsa.

Jordi Fernández da forma a Brooklyn Nets

El técnico de Badalona quiere moldear a estos Nets construyendo una cultura ganadora basada en el desarrollo de jóvenes talentos procedentes del Draft. El proyecto mira claramente al largo plazo, pero Jordi Fernández no pierde de vista el presente. Y para seguir avanzando, ganar también importa: desde el 16 de noviembre, Brooklyn firma un balance de 4-5. Las claves de esta mejoría apuntan a tres factores: el salto adelante en defensa, la mejor versión de Michael Porter Jr. y la creciente aportación de varios novatos de primera ronda.

Danny Wolf off the bench tonight:



📊 17 PTS | 9 REB | 3 AST | 3 3PM pic.twitter.com/Dr4nvylnm9 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 5, 2025

“Puedes sentir, como grupo, que estamos mejorando”, afirmó Porter tras la reciente victoria frente a los New Orleans Pelicans en el Barclays Center, ante 17.055 espectadores, que dejó a Brooklyn con un balance de 6-18 en la Conferencia Este. La pasada temporada, en el estreno de Jordi Fernández como head coach, los Nets alcanzaron las 26 victorias; ahora ya suman seis. “Ganar un partido de la NBA nunca es fácil”, recordó Fernández. “Este equipo ha disputado muchos encuentros igualados y ha competido en todos ellos”.

PRESTA ATENCIÓN: Obtén las mejores predicciones de la NBA de nuestro experto.

Papel de estrella para Michael Porter Jr. en el sistema de Jordi Fernández

Aterrizó en los Brooklyn Nets el pasado 8 de julio tras pasar sus primeras seis temporadas en la NBA con los Denver Nuggets, con quienes se proclamó campeón en 2023. El producto de Missouri llegó a Nueva York como la gran estrella de un roster cuyo objetivo prioritario es desarrollar a los jóvenes talentos que Sean Marks ha ido acumulando en los últimos años.

Pero Michael Porter quiere centrarse en el presente, y Jordi Fernández le ha dado plenos galones desde el primer día. En 19 partidos, promedia 25,8 puntos, además de 7,6 rebotes y 3,2 asistencias, números que lo colocan como un claro candidato al All-Star Game que se disputará el 15 de febrero en el Intuit Dome, hogar de Los Angeles Clippers. Son, además, las mejores cifras de su carrera: nunca antes había superado los 20 puntos de promedio, siempre a la sombra de figuras como Jokic, Murray o Gordon en Denver.

Egor Demin y Danny Wolf mejoran como rookies

Los Brooklyn Nets hicieron historia en el último Draft al contar con cuatro elecciones de primera ronda: Egor Demin, Nolan Traoré, Danny Wolf y Ben Saraf. El inicio de los cuatro rookies fue discreto, pero en las últimas semanas se ha visto una versión más sólida del ex canterano del Real Madrid, así como una notable mejora en el rendimiento de Danny Wolf, llamado a convertirse en el pívot titular del futuro en la franquicia.

moments like this: the rook puts his body on the line, teammates show the love 😤🖤 pic.twitter.com/Cf2sn30mWu — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 7, 2025

Wolf, que pasó su último año universitario bajo las órdenes de May en Michigan, ha firmado medias de 12,8 puntos, 5,6 rebotes y 2,6 asistencias por partido en sus cinco encuentros más recientes. Egor Demin también empieza a mostrar destellos de su verdadero nivel, con promedios de 10,6 puntos, 3,6 rebotes y 4,2 asistencias en los últimos doce partidos con los Nets. El egresado de BYU se ha mantenido fiable desde el perímetro, con un 36,1% en triples durante ese tramo. Además, está intentando 8,5 triples por cada 36 minutos, la segunda cifra más alta entre los 13 novatos que han superado los 250 minutos de juego, solo por detrás de Kon Knueppel (8,6).

Jordi Fernández seguirá tratando de encontrar formas de que su joven equipo tenga éxito y dijo que está “contento con la forma en que estamos evolucionando“, especialmente en defensa.