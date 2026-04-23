Brooklyn Nets y Jordi Fernández seguirán escribiendo nuevos capítulos en la historia reciente de la franquicia en la NBA. El técnico de Badalona ha firmado una extensión de su contrato por varias temporadas y lo hace acompañado de todo su staff técnico: Steve Hetzel, Juwan Howard, Jay Hernández, Dutch Gaitley, Deividas Dulkys, Ryan Forehan-Kelly, Connor Griffin, Corey Vinson y Travis Bader. Aun así, la gran incógnita ahora es qué depara el futuro inmediato para los Nets con Jordi Fernández al mando y hasta dónde puede llevar este proyecto en los próximos años.

Renovación de Jordi Fernández y dar el siguiente paso en Nets

Los Brooklyn Nets optaron esta temporada por priorizar el desarrollo de sus jugadores por encima de los resultados inmediatos, con el objetivo de mantener una posición favorable en la lotería del próximo draft de junio. El técnico español Jordi Fernández cerró su primera campaña como entrenador principal con un balance de 26-56, y afrontó su segunda temporada al frente del equipo con un registro de 20-62.

La franquicia seleccionó a cinco jugadores en la primera ronda del pasado mes de junio. Además, los Brooklyn Nets terminaron la temporada 25/26 con el tercer peor registro de la liga, lo que les concede un 14% de probabilidades de obtener el número uno del Draft, las mismas opciones que los Washington Wizards y los Indiana Pacers, que finalizaron con los dos peores balances de la competición. En ese contexto, el proyecto dirigido por Jordi Fernández podría tener la oportunidad de elegir entre varios de los grandes talentos del próximo draft, como AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Caleb Wilson o Cam Boozer.

“Jordi Fernández es un líder excepcional que, junto a su cuerpo técnico, ha dejado su huella en la franquicia desde su llegada a Brooklyn”, afirmó el general manager Sean Marks. Añadió que, en sus dos primeras temporadas, Fernández ha logrado construir una base sólida dentro de los Brooklyn Nets, fundamentada en el desarrollo de jugadores, una mentalidad competitiva y una comunicación transparente, valores que han sido plenamente asumidos por toda la plantilla.

Roster más joven de la NBA y llegar a la lucha por Playoffs

La plantilla fue la más joven de toda la NBA, no solo en la presente temporada, sino también en el registro de las últimas dos décadas. Esto se debió, en parte, a que el equipo contó con uno de los presupuestos más bajos de la liga con bastante diferencia, lo que impulsó una clara apuesta por el talento joven. Esa estrategia se reflejó en la incorporación de cinco novatos en el draft —conocidos como los Flatbush 5— a los que se sumaron otros tres jugadores a lo largo de la temporada.

“Mi objetivo no es solo mantener el proyecto, sino ayudar a la organización a ejecutar el plan que tenemos, construir éxito y sostenerlo. A largo plazo, van a suceder cosas positivas”, señaló Jordi Fernández. El anuncio de continuidad en los Brooklyn Nets aporta mayor estabilidad a la franquicia en su transición, mientras intenta dejar atrás el ‘tanking’ para entrar en una fase real de construcción competitiva.

No se espera que los Brooklyn Nets compitan por los puestos altos de la Conferencia Este la próxima temporada, pero sí que den un paso adelante en su desarrollo individual varios jóvenes como Egor Demin, Danny Wolf o Ben Saraf. A esto se sumará la incorporación de posibles rookies procedentes del Draft 2026, además de la opción de encontrar talento interesante en el inicio de la segunda ronda. Todo ello sin olvidar piezas ya consolidadas como Michael Porter Jr. o Nic Claxton, que seguirán siendo importantes en el proyecto.