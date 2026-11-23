Josh Nebo estará entre tres y cuatro meses de baja por una avulsión parcial del tendón rotuliano de la rodilla derecha. El Barça de Sekulic suma ya seis lesionados.

Josh Nebo estará entre tres y cuatro meses de baja. El pívot estadounidense del Barça sufre una avulsión parcial del tendón rotuliano de la rodilla derecha, una lesión que se produjo el pasado viernes en el partido de Euroliga contra el Estrella Roja en el Palau Blaugrana y que seguirá un tratamiento conservador, según anunció el club azulgrana el domingo.

La baja de Nebo se suma a una enfermería ya muy poblada. Aleksander Sekulic no puede contar con el base Umoja Gibson, el escolta Kevin Punter, el ala-pívot Tosan Evbuomwan y el pívot Yoan Makoundou, todos ellos lesionados, según recoge la ACB. Con Nebo y Makoundou fuera, el técnico pierde a dos de sus pívots.

Qué es una avulsión parcial del tendón rotuliano

La ACB explica que una avulsión es una separación o arrancamiento de un tejido, de una estructura anatómica o de un fragmento de hueso de su lugar habitual. En el caso de Nebo, la lesión afecta de forma parcial al tendón rotuliano de la rodilla derecha y el club ha optado por un tratamiento conservador, sin pasar por el quirófano.

Con un plazo de tres a cuatro meses, el regreso del pívot se situaría entre finales de febrero y finales de marzo, si se cumplen los plazos anunciados.

El viernes, Nebo fue protagonista en el desenlace del Barça 100-103 Estrella Roja: con 98-99 y seis segundos por jugar se le señaló una falta disruptiva que, junto a las técnicas que acabaron con la expulsión de Joel Parra, dio al conjunto serbio cinco tiros libres. Fue la quinta derrota del Barça en 13 jornadas de Euroliga (8-5), según los datos de la Euroliga.

Tyrese Martin y Killian Hayes, también fuera en La Laguna

Los problemas no se quedaron en Nebo. Según Marca, Tyrese Martin no estuvo disponible el domingo ante La Laguna Tenerife por un empeoramiento de las molestias en el tobillo derecho. El alero se hizo un esguince el martes ante el Paris Basketball y, aunque llegó a jugar contra el Estrella Roja, no se recuperó a tiempo.

Tampoco puede ayudar todavía Killian Hayes. El base francés, fichado por el Barça hasta junio, sigue con su puesta a punto y no estaba aún preparado para entrar en la convocatoria, según el mismo diario.

Con todo ello, el parte del Barça queda así:

Josh Nebo (pívot): avulsión parcial del tendón rotuliano de la rodilla derecha, entre tres y cuatro meses.

(pívot): avulsión parcial del tendón rotuliano de la rodilla derecha, entre tres y cuatro meses. Tyrese Martin (alero): molestias en el tobillo derecho tras un esguince.

(alero): molestias en el tobillo derecho tras un esguince. Umoja Gibson (base), Kevin Punter (escolta), Tosan Evbuomwan (ala-pívot) y Yoan Makoundou (pívot): lesionados.

(base), (escolta), (ala-pívot) y (pívot): lesionados. Killian Hayes (base): en proceso de puesta a punto tras su fichaje.

En el Santiago Martín, Sekulic tuvo que hacer una convocatoria de solo diez jugadores, con el joven Abdu Kone en el quinteto inicial, según el propio club. El Barça cayó 94-82 ante La Laguna Tenerife en la novena jornada de la Liga Endesa, su tercera derrota seguida entre las dos competiciones.

Fenerbahce, el martes en el Palau

El Barça vuelve a la pista sin margen para recuperar efectivos. El próximo compromiso es la visita del Fenerbahce al Palau Blaugrana en la jornada 14 de la Euroliga, el martes 24 de noviembre a las 21:00 horas.