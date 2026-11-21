El Barça cae ante el Estrella Roja de Ibon Navarro (100-103) tras la prórroga, con 31 puntos de Carter y Joel Parra expulsado. Sekulic y Parra se quejan del arbitraje.

El Barça perdió el viernes ante el Estrella Roja de Ibon Navarro (100-103) tras una prórroga que terminó con Joel Parra expulsado por dos faltas técnicas. Es la segunda derrota seguida del equipo de Aleksander Sekulic en el Palau Blaugrana en la misma semana, en la jornada 13 de la Euroliga.

El martes había caído ante el Paris Basketball con un triple final de Hifi, como contó Solobasket en la crónica del Barça 86-89 Paris. Esta vez el verdugo fue Tyson Carter, que firmó 31 puntos con 7 de 10 en triples y 30 de valoración, según los datos de la Euroliga.

Por el Barça, Darío Brizuela anotó 22 puntos (31 de valoración), Justin Robinson sumó 21 con 9 asistencias y Joel Parra llegó a 20 con 6 de 7 en triples antes de su expulsión.

Del 29-15 a la prórroga

El Barça cerró el primer cuarto con 23-15 y llegó a ganar de 14 puntos (29-15) con triples de Parra y Justin Minaya, pero un parcial de 0-9 y la aparición de Carter dieron la vuelta al marcador antes del descanso (40-44), según la crónica de Mundo Deportivo.

El Estrella Roja llegó a mandar de nueve en el tercer cuarto (49-58) y el Barça entró en el último con 66-68. Los azulgrana llegaron a ganar 83-79, pero varios errores en el cierre permitieron el 85-85 que llevó el partido a la prórroga. En el tiempo extra el equipo serbio anotó 18 puntos por 15 del Barça.

Según los datos de la Euroliga, el Barça cometió 21 pérdidas por 16 de su rival y lanzó 16 tiros libres (11 anotados) por los 30 del Estrella Roja (27 anotados).

La falta de Nebo, la expulsión de Parra y las quejas de Sekulic

Con 98-99 y seis segundos por jugar, tras un tapón de Christian Koloko a Robinson, los árbitros señalaron una falta disruptiva de Josh Nebo sobre Carter, según relató Mundo Deportivo. Las protestas de Parra le costaron dos técnicas consecutivas y la expulsión, y Robinson también fue castigado con una técnica. El Estrella Roja dispuso de cinco tiros libres que decantaron el partido.

Sekulic se refirió al arbitraje en rueda de prensa. “Hay cosas que no podemos entender”, afirmó en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo, después de atribuir la derrota primero a los errores propios. Añadió que “no se entiende que hayamos tirado poco más de la mitad de los tiros libres que el rival en un partido en el que todo el mundo va tan físico”. Sobre la protesta del Palau, respondió: “Es una pregunta para los árbitros, no para mí”.

Parra también habló tras el partido. “El Barça merece más respeto arbitral del que está teniendo esta temporada”, afirmó el ala-pívot en un vídeo de SPORT, que recoge además que el jugador descartó que los árbitros fueran los responsables del resultado y reconoció que el equipo dejó de competir en varias fases del partido.

Ibon Navarro, en cambio, se marchó satisfecho. “Al final el partido se ha decidido por pequeños detalles y es una victoria muy importante para nosotros en esta competición que es loca”, explicó el técnico vitoriano, según Mundo Deportivo.

El Barça jugó sin Killian Hayes, que no entró en la convocatoria dos días después de su fichaje hasta junio, ni los lesionados Umoja Gibson, Kevin Punter, Yoan Makoundou y Tosan Evbuomwan, según Mundo Deportivo.

Con esta derrota, el Barça cae a la séptima plaza con un balance de 8-5, empatado con el propio Estrella Roja, sexto, según la clasificación de la Euroliga. El Valencia Basket lidera con 10-3, igualado con el Olympiacos.

El Barça visita a La Laguna Tenerife en la Liga Endesa el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas y vuelve a la Euroliga el martes 24 de noviembre a las 21:00 horas, en el Palau Blaugrana ante el Fenerbahce.