El Barça pierde 86-89 ante el Paris Basketball en el Palau y corta su racha de nueve victorias. Hifi decide con un triple a 14 segundos y Sekulic señala las 23 pérdidas.

El Barça perdió este martes 86-89 ante el Paris Basketball en el Palau Blaugrana, en la jornada 12 de la Euroliga, y vio cortada su racha de nueve victorias consecutivas en todas las competiciones. Nadir Hifi decidió el partido con un triple a 14 segundos del final y terminó con 25 puntos y 8 asistencias.

El equipo de Aleksander Sekulic llegaba tras remontar en Atenas ante el Panathinaikos (74-76) y tras ganar 108-83 al Obradoiro en la Liga Endesa, y se quedó a las puertas de la décima victoria seguida. Con 86-86 en el último minuto, después de un rebote ofensivo y un mate de Josh Nebo, Hifi anotó un triple con paso atrás ante Darío Brizuela, según relató AS. El intento de tres del propio Brizuela para forzar la prórroga no entró.

Hifi firma su segundo tiro ganador seguido

El jugador francés, que llegaba como máximo anotador de la Euroliga según Mundo Deportivo, acabó con 5 de 12 en triples, 6 de 7 en tiros libres, 3 robos y 29 de valoración, según los datos de la Euroliga. Fue su segundo tiro ganador consecutivo, tras el que anotó la semana pasada ante el Fenerbahçe, como recordaron AS y Encestando. El Paris, que sumó su quinta victoria seguida en la competición, metió 14 de 43 triples. Sebastian Herrera y Allan Dokossi añadieron 11 puntos cada uno, y Tyson Etienne, 10.

El Barça llegó a perder 25-36 en el segundo cuarto, respondió con un parcial de 17-0 y se marchó al descanso con 46-43. Tras la reanudación alcanzó su máxima ventaja, 55-43, pero el Paris recortó hasta el 69-68 antes del último cuarto. Los parciales fueron 20-24, 26-19, 23-25 y 17-21.

23 pérdidas y 16 rebotes ofensivos concedidos

Olek Balcerowski fue el máximo anotador azulgrana con 17 puntos, con 6 de 6 en tiros de dos, 6 rebotes y 28 de valoración. Justin Robinson sumó 15 puntos y 7 asistencias, Joel Parra anotó 11 y Nebo capturó 12 rebotes. El Barça perdió 23 balones, concedió 16 rebotes ofensivos y se quedó en 13 de 21 en tiros libres y 11 de 31 en triples, según la estadística oficial.

Sekulic apuntó a esas dos claves. “Las pérdidas y los rebotes ofensivos que les hemos concedido nos han costado caros”, afirmó el entrenador del Barça en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. “También quiero señalar cosas positivas como lo duro que luchamos hasta el final”, añadió.

El técnico pidió pasar página rápido: “Hemos de pensar en el próximo partido. No hay que pecar de entusiasmo tras una gran victoria ni en decepción tras una derrota”. Preguntado por posibles incorporaciones, con el acuerdo con Killian Hayes aún pendiente de oficializar, respondió: “Quiero centrarme en este partido y cuando llegue el momento, si se hace este fichaje, ya lo hablaremos”.

En el otro banquillo, Maxime Lefevre elogió a su estrella: “Es un jugador extraordinario, de nivel NBA. Creo que debería intentar jugar allí si puede”, explicó el entrenador del Paris, también en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

El Barça cae al sexto puesto y recibe al Estrella Roja

Con la derrota, el Barça queda con un balance de 8-4 y es sexto en la clasificación, según los datos de la Euroliga: empatado a victorias con Fenerbahçe, Panathinaikos, Zalgiris y Dubai Basketball, y a una del Valencia Basket y el Olympiacos, que comparten el liderato con 9-3. Antes de esta jornada era cuarto. El Paris sube a 6-6 y es duodécimo. La jornada 12 se cierra este miércoles con el Besiktas-Real Madrid.

El Barça vuelve a jugar en el Palau Blaugrana el viernes 20 de noviembre, a las 20:30 horas, ante el Crvena Zvezda de Ibon Navarro, en la jornada 13 de la Euroliga.