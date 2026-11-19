El Barça anuncia el fichaje del base Killian Hayes hasta el 30 de junio de 2027 tras superar la revisión médica. Llega libre tras 239 partidos en la NBA.

Killian Hayes ya es jugador del Barça. El club azulgrana anunció el miércoles 18 de noviembre el fichaje del base estadounidense con pasaporte francés, de 25 años, hasta el 30 de junio de 2027, después de que superara la revisión médica. Llega libre tras seis temporadas en la NBA para reforzar la dirección de juego de un equipo con varias bajas en el perímetro.

El acuerdo, que adelantó Michael Scotto, de HoopsHype en la noche del lunes, se hizo oficial a mediodía del miércoles con el comunicado del FC Barcelona. Según el club, Hayes, de 1,95 metros, “ha superado con éxito la revisión médica bajo la supervisión de los servicios médicos del Club”. Mundo Deportivo publicó por la tarde las imágenes de ese reconocimiento. La nota oficial lo define como un base que también puede actuar de escolta y no menciona ninguna cláusula de salida.

Xevi Pujol: “Puede encajar bien con lo que tenemos”

El director deportivo azulgrana, Xevi Pujol, valoró la incorporación en declaraciones a los medios del club. “Es un jugador con unas aptitudes físicas muy interesantes, que puede encajar bien con lo que tenemos y lo que estamos haciendo”, explicó, antes de añadir: “Él estaba muy convencido de dar este paso y dejar atrás la etapa anterior”.

En declaraciones recogidas por Mundo Deportivo, Pujol relacionó el fichaje con las lesiones. “Estamos teniendo lesiones cortas que condicionan el día a día y, pese al calendario, el equipo está respondiendo muy bien”, afirmó. El propio Hayes se presentó así, según el mismo diario: “Estoy emocionado por estar en el Barça, por comenzar los partidos ganando y de ponernos en marcha. ¡Tengo ganas de veros!”.

El equipo de Aleksander Sekulic tiene en la enfermería a Kevin Punter, de baja unas seis semanas, y también a Umoja Gibson y Tosan Evbuomwan. El anuncio llegó además un día después de que el Paris Basketball cortara en el Palau la racha de nueve victorias seguidas (86-89).

210 partidos con los Pistons y 239 en la NBA

Nacido en Lakeland (Florida) el 27 de julio de 2001 y criado en Francia, Hayes debutó como profesional en el Cholet (2017-19) y pasó después por el Ratiopharm Ulm, con el que promedió 12,8 puntos y 6,2 asistencias en la Eurocup 2019-20, según el club. Los Detroit Pistons lo eligieron con el número 7 del draft de 2020.

En Detroit disputó cuatro temporadas y 210 partidos, con su mejor curso en 2022-23: 10,3 puntos y 6,2 asistencias en 76 encuentros. Después jugó seis partidos con los Brooklyn Nets de Jordi Fernández (2024-25) y 23 con los Sacramento Kings (2025-26), además de 24 en la G League con Long Island Nets y Cleveland Charge. Con 239 partidos, es el jugador de la plantilla con más experiencia en la NBA, según destaca el Barça.

El club recuerda también que ya ha coincidido con varios de sus nuevos compañeros: Stanley Umude y Justin Robinson en los Pistons, Tyrese Martin y Evbuomwan en los Nets, y Yoan Makoundou en el filial del Cholet.

Estrella Roja y La Laguna Tenerife, en el horizonte

Pujol admitió que la adaptación llevará trabajo. “Pese a tener partido cada dos días, las ventanas FIBA nos darán un poco de aire para situarnos, pero tenemos que ayudarle, explicarle los conceptos importantes y que nos pueda ofrecer aspectos de su juego”, reconoció.

El Barça recibe al Estrella Roja el viernes 20 de noviembre a las 20:30 horas en el Palau Blaugrana, en la jornada 13 de la Euroliga, y el domingo 22 visita a La Laguna Tenerife a las 18:00 horas en la jornada 9 de la Liga Endesa.