Valencia Basket se mide a la plantilla revelación de la Liga Endesa ACB

La temporada de Valencia Basket arrancaba con la sombra de la duda. El verano estuvo marcado por la pérdida de varias de las estrellas del equipo. A pesar de ello, los taronjas se han reforzado bien y las sensaciones son positivas. Ahora tendrán que medirse en Liga Endesa ACB a Casademont Zaragoza, un equipo que también ha sufrido muchos cambios.

Una plantilla temible para Valencia Basket

Valencia Basket ha sufrido muchos cambios este verano, pero Casademont Zaragoza también. El conjunto maño sufrió para mantener la plaza el pasado curso, con canasta salvadora en el último segundo. Este verano han sumado piezas muy interesantes además de haber retenido a varios de los puntales de los últimos cursos. Xavi Albert tendrá que tener muy en cuenta cómo parar a varios de ellos.

Para empezar fuerte la temporada 🤪



🔥 ¿Ganas de volver a casa este domingo? pic.twitter.com/mWmlUkDDAJ — Casademont Zaragoza (@casademontBZ) October 1, 2026

Casademont Zaragoza arrancó la Liga Endesa ACB igual que terminó la anterior, con canasta ganadora. Justin Jarowski, el verdugo de Tenerife en la primera jornada, es uno de los jugadores a parar por Valencia Basket. El ex de Bilbao Basket es uno de los jugadores referencia del combinado maño. Sin embargo, no es el único. Caleb Homesley, Nico Brussino o Robert Bloombergs también son verdaderamente peligrosos.

Un equipo completo y con estilo detrás

Valencia Basket tendrá que estar muy atento a varios de los fichajes del conjunto aragonés. Sin embargo, también tendrá que tener un ojo puesto en pilares del pasado curso. Trae Bell-Haynes ha sonado en varias ocasiones para firmar por combinados Euroliga, pero por el momento continúa en Liga Endesa ACB de la mano de Casademont Zaragoza.

Si el pasado curso Casademont Zaragoza fue uno de los equipos con más ritmo, en la primera jornada de Liga Endesa ACB los maños han sido uno de los que menos posesiones ha jugado. Los aragoneses sumaron varias piezas de combinados que ya jugaban un estilo similar. Nico Brussino de Gran Canaria, Guillem Vives de la Penya o Caleb Homesley, que en su día también vistió la camiseta insular, se mueven con soltura en ese estilo. Valencia Basket, con su modelo totalmente opuesto podrían sufrir para contenerles.