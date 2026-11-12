El Baskonia anota seis puntos en el último cuarto y cae ante el Partizan (80-66)

El Kosner Baskonia cayó 80-66 en Belgrado tras anotar seis puntos en el último cuarto y queda colista de la Euroliga con 1-10, el día en que anunció a Smits y Kamenjas.

El Kosner Baskonia cayó este miércoles 11 de noviembre en la pista del Partizan (80-66), en la jornada 11 de la Euroliga, después de anotar solo seis puntos en el último cuarto (15-6). El equipo de Velimir Perasovic llegó al último periodo a cinco puntos (65-60) y se queda con un balance de 1-10.

Del 65-63 al 80-66: un solo tiro de campo en el último cuarto

El parcial decisivo llegó tras el arranque del cuarto. Un triple de Chris Duarte puso el 65-63 a falta de nueve minutos, y a partir de ahí el Baskonia solo sumó tres tiros libres de Rodions Kurucs mientras el Partizan firmaba un 15-3.

Según los datos de la Euroliga, los vitorianos acertaron uno de sus 12 tiros de campo en el último cuarto (0 de 6 en tiros de dos y 1 de 6 en triples) y perdieron seis balones en esos diez minutos. En todo el partido acumularon 17 pérdidas, por siete del Partizan.

Alessandro Pajola castigó con dos triples en ese tramo, el segundo para el 78-65 a 2:20 del final. El base italiano terminó con 9 puntos y un 3 de 3 desde el perímetro.

Jekiri y Tanaskovic mandaron en la pintura

Tonye Jekiri fue el jugador más valorado del partido, con 17 puntos, 6 rebotes, 8 de 10 en tiros de campo y 25 de valoración. Carlik Jones añadió 16 puntos y 6 asistencias, y Nikola Tanaskovic, 14 puntos con 7 de 8 en tiros de dos. El equipo de Joan Peñarroya cerró con 27 de 40 en tiros de dos, frente al 17 de 32 del Baskonia.

En el Baskonia, Duarte fue el máximo anotador con 15 puntos (4 de 7 en triples) y 18 de valoración. Kurucs, que volvía tras tres semanas de ausencia, sumó 10 puntos y 5 rebotes, y Kenneth Faried firmó 8 puntos y 8 rebotes.

El partido estuvo igualado durante tres cuartos ante 13.706 espectadores. El Partizan ganó el primero (23-18), el Baskonia el segundo (19-20) y el descanso llegó con 42-38. Los locales abrieron una ventaja de diez puntos (52-42) en el tercer cuarto, pero una canasta de A.J. Lawson dejó el 61-60 a un minuto del final del periodo. Jones cerró el tercer cuarto con el 65-60.

Colista con 1-10 el día de dos fichajes

La derrota deja al Baskonia con una victoria y diez derrotas, último de la clasificación de la Euroliga, como ya lo era tras la jornada 10, a la espera de que la jornada 11 se complete este jueves y viernes. Según Marca, es el peor arranque del club vitoriano en la competición con esos partidos disputados. El Partizan suma seis victorias y cinco derrotas.

El partido coincidió con el anuncio de dos refuerzos interiores que todavía no jugaron en Belgrado: el letón Rolands Smits, de 2,07 metros, ex del Barça, el Zalgiris y el Anadolu Efes, y el bosnio Kenan Kamenjas, que llega cedido por el Dubai Basketball hasta final de temporada. Perasovic había adelantado que esperaba “un buen pívot” en los próximos días.

El Real Madrid, el domingo en Vitoria

El Baskonia vuelve a la Liga Endesa el domingo 15 de noviembre, a las 19:00 horas, con la visita del Real Madrid en la jornada 8. En la Euroliga recibirá al Hapoel Tel Aviv el martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Buesa Arena.