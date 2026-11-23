El Kosner Baskonia ficha al interior francés Zacharie Perrin, de 22 años, procedente del iLERNA Lleida hasta 2030. El club leridano incorpora al pívot serbio Dragan Apic.

El Kosner Baskonia ha hecho oficial este lunes el fichaje de Zacharie Perrin, interior francés de 22 años y 2,08 metros que llega desde el iLERNA Lleida con contrato hasta 2030. El club catalán, que anunció la salida del jugador poco después, ya tiene sustituto: el pívot serbio Dragan Apic.

Según el comunicado del Baskonia, Perrin se incorpora desde hoy a la plantilla vitoriana, completará la actual temporada 2026-27 y firma por las cuatro siguientes. El club define la operación como una incorporación de “juventud, talento y presencia física para su juego interior”.

La operación cierra una persecución que viene de lejos. Como contó Solobasket, el Baskonia había vuelto a la carga por Perrin la semana pasada, con la posible salida de Kenneth Faried sobre la mesa. Según Marca, el club vasco presentó varias ofertas a lo largo del curso hasta que la última fue aceptada por el Lleida. Ninguno de los dos clubes ha hecho pública la cantidad del traspaso.

Perrin, el jugador más destacado del Lleida en nueve jornadas

Formado en la cantera del Antibes, Perrin pasó la temporada 2022-23 en la Universidad de Illinois, en la NCAA, y en 2023-24 regresó a Francia para jugar en el Antibes y el SLUC Nancy. La campaña pasada disputó la EuroCup con el Hamburg Towers, donde promedió 13,1 puntos, 8,1 rebotes y 16,5 de valoración, según el Baskonia.

Su llegada a la Liga Endesa se hizo oficial a principios de agosto. En sus nueve partidos con el iLERNA Lleida ha promediado 13,1 puntos, 6,2 rebotes y 18,4 de valoración, según los datos de la ACB, y Marca añade 1,6 asistencias en algo más de 23 minutos por partido. Su despedida fue el domingo en el Coliseum de A Coruña, donde el Lleida cayó ante el Leyma Coruña (113-100) y el francés firmó 19 puntos, 8 rebotes y 30 de valoración, según el mismo diario.

El Força Lleida explicó en su comunicado que club y jugador han llegado a un acuerdo para su salida. Perrin había hecho con el equipo de Gerard Encuentra toda la pretemporada, incluidos los amistosos y la Liga Catalana.

Dragan Apic, un viejo conocido de la Liga Endesa para cubrir el hueco

El Lleida no ha tardado en reaccionar. Dragan Apic, pívot serbio nacido en Novi Sad el 3 de octubre de 1995 y de 2,06 metros, firma para lo que resta de temporada con opción a una segunda. Llega desde el Soles de Mexicali de la liga mexicana, donde promediaba 10 puntos, 4 rebotes y 9,6 de valoración en 21 partidos, según Marca.

Apic conoce bien la competición. Según el club leridano, su trayectoria incluye:

San Pablo Burgos (2020) y Río Breogán (2024-2026) en la Liga Endesa. La temporada pasada, con el conjunto gallego, jugó 33 partidos con 4,4 puntos, 2 rebotes y 4 de valoración en unos diez minutos y medio.

KK Vrsac y Estrella Roja/FMP en Serbia, además de Lokomotiv Kuban, Buducnost, Stelmet Zielona Gora, Nizhny Novgorod y Le Mans.

El serbio llega para reforzar la posición de cinco en una rotación corta. Según Marca, Atoumane Diagne se perderá toda la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior y Adrià Rodríguez estará unos dos meses fuera por una fractura de muñeca, por lo que Encuentra contará con diez jugadores a corto plazo.

El Efes, primera cita del Baskonia tras el fichaje

Perrin se une a un juego interior que el Baskonia ya había reforzado este curso con Kenan Kamenjas y Rolands Smits. El equipo de Velimir Perasovic vuelve a la pista este miércoles 25 de noviembre a las 20:30 horas, cuando recibe al Anadolu Efes en el Buesa Arena en la jornada 14 de la Euroliga.