El Baskonia puede cortar a Kenneth Faried hasta el 1 de diciembre, según Noticias de Álava, y vuelve a la carga por Zacharie Perrin, pívot del iLerna Lleida, según AS.

El Kosner Baskonia puede cortar a Kenneth Faried hasta el próximo 1 de diciembre, en plena ventana FIBA, según Noticias de Álava. A partir de esa fecha, el contrato del pívot estadounidense, lesionado desde la visita al Partizan, quedará garantizado hasta el final de la temporada. Mientras tanto, el club vitoriano vuelve a la carga por Zacharie Perrin, pívot francés del iLerna Lleida, según AS.

La información sobre la cláusula de Faried la adelantó el periodista Asier Pérez en Noticias de Álava: la fecha en la que el Baskonia puede ejecutar la cláusula de corte y liberar el contrato es el 1 de diciembre. Después, el norteamericano tendrá su contrato garantizado hasta final de curso.

Faried volvería en la segunda mitad de diciembre

Faried, de 36 años, sufrió una lesión miotendinosa en la cara posterior del muslo izquierdo en una acción de rebote durante la derrota en Belgrado ante el Partizan (80-66) del pasado miércoles. Según el diario alavés, los plazos que se manejan para su regreso son de algo más de un mes desde la lesión, por lo que, si todo va según lo previsto, estaría a disposición de Velimir Perasovic en la segunda mitad de diciembre, ya superada la fecha de la cláusula.

Hasta su lesión, Faried había sostenido buena parte del juego interior del equipo. En la Liga Endesa promediaba 9,4 puntos, 6,4 rebotes y 14,3 de valoración en 23 minutos en siete partidos, según los datos de la ACB. Noticias de Álava le sitúa además como el jugador más valorado del Baskonia en la Euroliga, con 8,7 puntos, 6,9 rebotes y 13,8 de valoración por encuentro.

Tras el partido en Belgrado, Perasovic celebró la llegada de Kenan Kamenjas y Rolands Smits pensando precisamente en él: “Kamenjas y Smits le van a dar un plus a Faried, que cuando juega muchos minutos baja en algunos tramos”, dijo el técnico croata, en declaraciones recogidas por Noticias de Álava. El diario recuerda que Faried ocupa plaza de extracomunitario, igual que Marcio Santos, también lesionado y con contrato hasta 2028. AS añade que el propio Faried habría planteado la posibilidad de salir porque maneja otras ofertas.

Perrin, otra vez en el radar del Baskonia

El domingo, tras la derrota ante el Real Madrid en Vitoria (84-98), Perasovic explicó que el club seguía buscando un exterior y un interior, una semana después de que anunciara que esperaba “un buen pívot”. Ese hombre alto puede ser Perrin.

Según AS, que se hace eco de informaciones de Encestando, Andrea Calzoni y Factor Cancha, el Baskonia y el iLerna Lleida han retomado los contactos para el traspaso. El club catalán ya rechazó una primera oferta de 350.000 euros y otra de medio millón hace pocas semanas. El diario madrileño explica que Perrin podrá desvincularse del Lleida por 200.000 euros a partir de enero, pero que el Baskonia lo quiere ya y está dispuesto a pagar medio millón, y que el jugador habría pedido salir tras la derrota ante el Kids&Us Manresa para jugar la Euroliga.

Perrin, nacido en Besançon hace 22 años y con 2,08 metros de altura, promedia 12,4 puntos, 6,0 rebotes y 17,0 de valoración en 23 minutos en ocho partidos con el iLerna Lleida, con un 62,5 por ciento en tiros de dos, según los datos de la ACB. Su mejor valoración, 28, llegó en la pista del Casademont Zaragoza, y ante el propio Baskonia firmó 16 puntos y 22 de valoración. El Lleida suma una victoria y siete derrotas en la Liga Endesa.

Antes de cualquier movimiento, el Baskonia recibe este martes 17 de noviembre al Hapoel Tel Aviv en el Buesa Arena, a las 20:30 horas, en la jornada 12 de la Euroliga, y el jueves 19 visita al Bayern de Múnich a las 20:00 horas.