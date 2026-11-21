El Surne Bilbao recibe al Kosner Baskonia el domingo a las 12:00 horas en el derbi vasco de la Liga Endesa. Los de Perasovic llegan con diez derrotas seguidas en la Euroliga.

El Surne Bilbao Basket recibe este domingo 22 de noviembre a las 12:00 horas al Kosner Baskonia en el derbi vasco de la jornada 9 de la Liga Endesa. Los de Velimir Perasovic llegan a Miribilla como colistas de la Euroliga, con diez derrotas seguidas en la competición continental, mientras en la ACB son quintos con un balance de 5-3.

El derbi, en la última jornada de la Liga Endesa antes del parón por la ventana FIBA, se podrá ver en DAZN, ETB2 y Movistar Plus+, según la ACB. El Correo informó de que en Miribilla habrá más de 9.000 localidades comprometidas.

Los dos equipos vienen de perder en casa ante un rival directo. El Baskonia cayó en Vitoria frente al Real Madrid, en un partido en el que Maledon firmó un récord y el equipo blanco ganó 84-98, y el Surne Bilbao perdió su condición de invicto en Miribilla ante el UCAM Murcia, 76-84 con Forrest como protagonista.

Un Baskonia en mínimos en la Euroliga

La crisis europea del conjunto vitoriano se agravó el jueves en Múnich, donde el Bayern se impuso por 100-81. Según los datos de la Euroliga, el Baskonia suma una victoria y doce derrotas, la última de ellas en la jornada 13, y no gana en la competición desde el 2 de octubre, cuando superó al Olimpia Milán por 86-76.

Las estadísticas que recogió El Correo dibujan el momento del equipo: es el que más pérdidas comete en la Euroliga (14,8 por partido), el que peor porcentaje tiene en triples (29%), al que más le cuesta anotar (106,3 puntos por cada 100 posesiones) y el que menos valoración suma (84,9). Con Perasovic en el banquillo, el Baskonia encaja de media 89,07 puntos, frente a los 91,3 de la etapa de Paolo Galbiati, pero su anotación ha bajado de 91 a 81,23 puntos por partido, según el mismo diario.

El técnico croata tampoco tendrá a toda la plantilla. Según la previa de la ACB, el Kosner Baskonia tiene de baja a Sedekerskis, Faried y Marcio Santos, y Smits se perdió el último partido de Euroliga por un proceso vírico. Kenan Kamenjas, que debutó ante el Real Madrid con 15 puntos, 8 rebotes y 22 de valoración, fue el mejor de su equipo en aquel partido.

Vautier avisa: “Un derbi y con un rival herido como el Baskonia, mucho más”

En el Surne Bilbao, el pívot Bastien Vautier advirtió en declaraciones a Naiz de que la mala racha europea hace más peligroso al rival. “Cada partido ACB es difícil, pero un derbi y con un rival herido como el Baskonia, mucho más”, afirmó. “Si caes en Europa, luego no te permites fallar en la liga doméstica”, explicó.

Los números históricos favorecen al visitante. Según la ACB, el Kosner Baskonia domina el historial global (37-9) y también el de Miribilla (16-8), y ha ganado los cuatro últimos derbis. El Surne Bilbao, noveno con un balance de 4-4, suma tres victorias y una derrota como local esta temporada y es segundo de la liga en porcentaje de canastas asistidas (65%). El equipo de Jaume Ponsarnau espera contar con los tocados Darrun Hilliard y Harald Frey.

El Correo recordó que el Surne Bilbao ha ganado ocho veces al Baskonia en su feudo en la ACB. La primera fue el 22 de enero de 2006 en el BEC (92-78), con Perasovic en el banquillo vitoriano, y la última, el 24 de marzo de 2024 en Miribilla (82-80), con un triple de Kullamae en los últimos segundos.

Tras el derbi, el Baskonia volverá a la Euroliga el miércoles 25 de noviembre, cuando recibirá al Anadolu Efes en el Buesa Arena a las 21:30 horas.