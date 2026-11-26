El Baskonia gana al Anadolu Efes de Pablo Laso (86-81) y corta diez derrotas seguidas en la Euroliga con un doble-doble de Zacharie Perrin en su estreno.

El Kosner Baskonia cortó por fin su racha de diez derrotas seguidas en la Euroliga al ganar este miércoles 25 de noviembre al Anadolu Efes de Pablo Laso por 86-81 en el Buesa Arena, en la jornada 14. Zacharie Perrin, en su estreno continental, firmó un doble-doble de 11 puntos y 12 rebotes, y Velimir Perasovic sumó su primer triunfo europeo del curso.

El equipo vitoriano no ganaba en la competición desde el 2 de octubre, cuando superó al Olimpia Milano (86-76) en la jornada 3. Con este resultado llega a 2 victorias y 12 derrotas y sigue último en la clasificación oficial de la Euroliga, a dos triunfos del grupo de cuatro equipos con balance de 4-10. El Efes se queda con 6 victorias y 8 derrotas.

Un tercer cuarto de 29-11 para darle la vuelta

El Efes se fue al descanso por delante (41-46) tras una primera parte igualada, con Dario Saric activo en el arranque y Matthew Strazel y Georgios Papagiannis tirando de los visitantes en el segundo cuarto. El partido sufrió además una interrupción de unos minutos por una gotera en el pabellón.

Tras el paso por vestuarios, el Baskonia endosó un parcial de 29-11 en el tercer cuarto con el joven Stefan Joksimovic como protagonista y llegó a mandar de 15 puntos. El Efes reaccionó en el último cuarto con Jordan Loyd y se acercó a dos puntos, pero los locales aguantaron hasta el 86-81.

Según el acta oficial de la Euroliga, Joksimovic terminó con 12 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 19 de valoración, y Perrin, con 20 de valoración en algo más de 24 minutos. Chris Duarte fue el máximo anotador azulgrana con 14 puntos y cuatro triples, y Kobi Simmons añadió 12. En el Efes, Loyd lideró la anotación del partido con 16 puntos y 23 de valoración, mientras que el español Santi Yusta aportó 6 puntos en algo más de diez minutos.

Perasovic: “Las derrotas nos pesaban”

El francés, fichado el lunes desde el iLERNA Lleida con contrato hasta 2030, debutó con el Baskonia apenas dos días después de su incorporación. Perasovic destacó su aportación: Perrin “tiene ese trabajo que nos hacía falta y defiende bien, podemos ser más agresivos en el pick & roll con él”, afirmó el técnico croata, en declaraciones recogidas por Diario de Noticias de Álava.

“El equipo necesitaba una victoria como esta. Las derrotas nos pesaban, en todos los últimos cuartos nos veníamos abajo y eso se soluciona con victorias”, reconoció Perasovic, que atribuyó el cambio a los recién llegados Kenan Kamenjas, Rolands Smits y Perrin: “Puedo hacer cambios por rendimiento, no por necesidad y eso un entrenador lo agradece mucho”. Sobre Joksimovic, dijo que “es uno de los que mejor ve el baloncesto del equipo”.

Laso lamenta los errores en su vuelta a Vitoria

Pablo Laso, que regresaba al Buesa Arena por primera vez tras su etapa en el banquillo azulgrana, felicitó al Baskonia y elogió a Joksimovic, pero lamentó el desenlace: “De repente somos capaces de enlazar tres, cuatro o cinco errores que nos cuestan la victoria. Esto es algo que obviamente debemos mejorar”, explicó el técnico vitoriano, según el mismo diario. Laso señaló el acierto exterior y la diferencia en el rebote como claves de la victoria del Baskonia.

La victoria llega una semana después de la derrota ante el Hapoel Tel Aviv que dejó al Baskonia colista en solitario. Tras el parón de selecciones, el equipo de Perasovic vuelve a la Euroliga el jueves 3 de diciembre ante el Maccabi Tel Aviv en el Buesa Arena, a las 21:00 horas.