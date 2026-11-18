El Kosner Baskonia pierde 82-85 ante el Hapoel Tel Aviv tras un último cuarto de 11-21 y queda último de la Euroliga con 1-11. Perasovic: “Nos hemos quedado sin ideas”.

El Kosner Baskonia volvió a perder en la Euroliga: cayó 82-85 ante el Hapoel Tel Aviv en el Buesa Arena en la jornada 12 y, con un balance de 1-11, ya es colista en solitario. “En el último cuarto nos hemos quedado sin ideas y sin jugar claro”, lamentó Velimir Perasovic tras el partido.

El conjunto vitoriano mandó en el marcador durante buena parte del encuentro: 33-26 al final del primer cuarto, 48-44 al descanso y 71-64 tras el tercero. El Hapoel Tel Aviv firmó un último periodo de 11-21 y le dio la vuelta al resultado. Según los datos oficiales de la Euroliga, el Baskonia cometió 15 pérdidas por las 10 de su rival.

La victoria del Armani Milán ante el Crvena Zvezda (91-77) deja al Baskonia solo en la última plaza de la clasificación. El Milán suma ahora 2-10, mientras que el Hapoel Tel Aviv sube a 7-5 y ocupa la décima posición, en puestos de play-in. Según Mundo Deportivo, el equipo vitoriano encadena nueve derrotas seguidas en la competición y Perasovic sigue sin ganar en la Euroliga desde su llegada (0-7).

Kamenjas y Stewart no bastan ante Micic y Odiase

DJ Stewart fue el máximo anotador local con 15 puntos y 18 de valoración, según la estadística oficial de la Euroliga. Kenan Kamenjas firmó un doble-doble de 12 puntos y 12 rebotes, con 19 de valoración, y Chris Duarte aportó 13 puntos con 4 de 5 en triples. Rolands Smits sumó 12. Kobi Simmons repartió 7 asistencias, pero fue eliminado por cinco faltas personales.

En el Hapoel Tel Aviv, Tai Odiase acabó con 16 puntos, Elijah Bryant con 15 y Vasilije Micic con 14 puntos y 8 asistencias, los tres con al menos 17 de valoración. Zach Leday y Dan Oturu añadieron 11 y 12 puntos, respectivamente.

El partido se disputó ante 2.186 espectadores, según las cifras oficiales recogidas por El Correo, ya que por motivos de seguridad solo pudieron acceder los abonados del club. Antes del encuentro, una movilización en el centro de Vitoria pidió el boicot a los partidos ante equipos israelíes, según el mismo diario.

Perasovic: “El equipo necesita victorias y nos cuesta”

El entrenador croata señaló las pérdidas como una de las claves, en declaraciones recogidas por El Correo. “Siempre tenemos pérdidas y malas decisiones”, resumió. “Es doloroso porque el equipo ha hecho un gran esfuerzo”, reconoció, antes de insistir en los últimos minutos: “Los últimos tres o cuatro ataques han sido tan malos que no sacamos buenos tiros”.

Perasovic confía en que llegue un cambio de dinámica. “Hemos tenido varios partidos que no hemos jugado mal pero que no hemos ganado. El equipo necesita victorias y nos cuesta. Cuando salga alguna importante el equipo va a crecer”, afirmó. Por su parte, Dimitris Itoudis, entrenador del Hapoel Tel Aviv, explicó que “es la defensa lo que nos da la victoria, sumado a un buen balance ofensivo”.

La derrota llega pocos días después de la caída en Belgrado, cuando el Baskonia anotó seis puntos en el último cuarto ante el Partizan, y mientras el club estudia cambios en la plantilla: puede cortar a Faried hasta el 1 de diciembre y vuelve a la carga por Perrin.

Viaje a Múnich antes del derbi en Miribilla

Según el calendario de la Euroliga, visitará al FC Bayern, que también suma 3-9 tras perder ante el Zalgiris (117-114), el jueves 19 de noviembre a las 20:00 horas, en la jornada 13.