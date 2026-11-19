El secretario técnico que llevó a Vitoria a Nicola, Scola, Nocioni o Splitter deja el día a día del Baskonia a los 73 años y seguirá como asesor de la Presidencia.

Alfredo Salazar se jubila. El secretario técnico que durante casi cuatro décadas ha sido una de las piezas clave en la construcción de las plantillas del Baskonia deja el día a día del club vitoriano a los 73 años, aunque seguirá ligado a la entidad como asesor de la Presidencia, según anunció el club este miércoles.

El Baskonia hizo pública la noticia en un comunicado, recogido por acb.com, en el que expresa su “más profundo agradecimiento” a Salazar, que “inicia una nueva etapa con motivo de su jubilación tras casi cuatro décadas de dedicación al club”. La entidad explica que el ojeador vitoriano continuará vinculado a ella “aportando su experiencia, conocimiento y pasión por el baloncesto”.

“Hablar de Alfredo Salazar es hablar de la historia del Baskonia”, afirma el club en la nota, que le atribuye “un papel decisivo en la incorporación de algunos de los jugadores más importantes que han vestido la camiseta baskonista, como Marcelo Nicola, Luis Scola, Andrés Nocioni o Tiago Splitter entre otros”. El Baskonia anuncia además que “en próximas fechas” le rendirá un reconocimiento por su trayectoria y cierra el texto con un mensaje directo: “Baskonia siempre será tu casa”.

Desde 1986 y con Sudamérica como mercado

Según relata El Correo, Salazar, antiguo entrenador en el colegio Marianistas y en el club Gasteiz, entró en el Baskonia en 1986 de la mano del directivo José Luis Sánchez Erauskin para ayudar a montar la estructura de cantera. Dos años después, con la llegada de Josean Querejeta a la presidencia, pasó a encargarse de abrir mercados en el extranjero para reforzar al equipo, con Sudamérica como territorio prioritario.

El diario vitoriano subraya que el binomio formado por Salazar y Querejeta definió el modelo del club: fichar jugadores jóvenes de calidad a un precio asequible para después venderlos por cantidades millonarias, a menudo a la NBA. La relación, añade el mismo medio, tuvo también “sus momentos de tiranteces y amagos de ruptura”, pero Querejeta lo mantiene como asesor personal.

Un relevo que ya estaba en marcha

La retirada llega después de dos temporadas en las que el papel de Salazar ya había cambiado. Según El Correo, Xevi Pujol asumió la secretaría técnica hace dos veranos, una etapa que terminó con su salida tras meses de tensiones y su marcha a la dirección deportiva del Barcelona. El puesto recayó entonces en Juan Pedro Cazorla, colaborador estrecho de Salazar, que confeccionó la plantilla que empezó la temporada con Paolo Galbiati y que ahora dirige Velimir Perasovic.

Ginóbili, Ibaka y Saric, los fichajes que se escaparon

El Correo repasó también este miércoles los jugadores que el Baskonia estuvo cerca de fichar durante la etapa de Salazar. Entre ellos, Manu Ginóbili, al que el ojeador vio varias veces en Argentina antes de que el club se decantara en 1996 por Juan Alberto Espil; Serge Ibaka, que se entrenó una semana en Vitoria en el verano de 2007 pero rechazó un contrato largo para no frenar su salto a la NBA; o Dario Saric, cuyo fichaje parecía encauzado en 2009 antes de que se quedara en Croacia.

La lista incluye a Sergio Llull, que se barajó como tercer base cuando el club contaba con Pablo Prigioni y Zoran Planinic (la opción elegida fue Goran Dragic), además de Nikola Vujcic, Rudy Fernández, Nick Calathes e Isaïa Cordinier.

Un momento delicado en la pista

La jubilación de Salazar coincide con una racha complicada para el equipo, que el martes perdió ante el Hapoel Tel Aviv (82-85) y es colista en solitario de la Euroliga. En el mercado, el club puede cortar a Faried hasta el 1 de diciembre y vuelve a la carga por Perrin.

El Baskonia vuelve a jugar este jueves 19 de noviembre a las 20:00 horas, en la pista del Bayern de Múnich, en la decimotercera jornada de la Euroliga.