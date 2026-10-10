¿Habrá salidas? El Real Madrid tiene otro objetivo en el mercado NBA y las dudas crecen

El Real Madrid Baloncesto ha dejado luces y sombras en el arranque de competición oficial. Las Supercopa Euroliga hacía prometerselas muy felices. Sin embargo, varias derrotas fueron una mancha en el expediente de Pedro Martínez. En el plantel hay piezas que se están adaptando peor y mejor al estilo del técnico. En parte por ello, los rumores de llegada levantan suspicacias.

¿Necesita un alero el Real Madrid Baloncesto?

Una de las noticias de las últimas horas en lo que al mercado de fichajes del Real Madrid Baloncesto se refiere es el interés en el alero NBA John Konchar. Tanto los blancos como Olympiacos le siguen de cerca. El roster de Pedro Martínez, por número, parece completo. Por ello, muchos especulan ya con posibles salidas o, simplemente, quedar sumidos en el ostracismo del banquillo.

Real Madrid and Olympiacos are monitoring the situation of

7-year NBA veteran John Konchar. The American Guard/Forward played for the Utah Jazz & Memphis Grizzlies last season. pic.twitter.com/Ng918w5rks — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) October 9, 2026

La rotación al tres del Real Madrid Baloncesto no está acabando de resultar. Pedro Martínez ve a Gaby Deck más como un alero que como cuatro y, además, no está dejando buenas sensaciones. Chuma Okeke tampoco está tirando la puerta abajo con su rendimiento. Esto, sumado a los rumores con John Konchar hacen que los cambios en el roster no se vean inviables.

Pedro Martínez y la llegada de un tres

La llegada de John Konchar podría ser todo un torbellino en la rotación del Real Madrid Baloncesto. Gaby Deck ha sido uno de los pesos pesados del equipo en las últimas campañas. Sin embargo, su actual rendimiento y su encaje en un estilo al que parece no acabar de hacerse le tienen en el disparadero. Por otro lado, Gabriele Procida parecía que podía virar su sino con la llegada de Pedro Martínez, pero permanece lejos de ser importante. Chuma Okeke es un jugador de rotación que si bien no está dejando malas actuaciones, no es lo que se espera de un tres titular del cuadro madridista.

Vestuario listo ✅ pic.twitter.com/Owl063APe1 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 27, 2026

La presencia de Luwawu-Cabarrot en la generación en bloqueo directo hacen presagiar que al técnico del Real Madrid Baloncesto le gusta como escolta. Mientras que ninguno de sus nombres al tres le acaba de convencer. John Konchar, al menos en el baloncesto NBA ha sido un jugador de rol, enfocado en aportan trabajo, defensa y el rebote. Sin embargo, habría que verle que perfil podría acabar mostrando en el basket Euroliga.