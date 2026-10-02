¡No acaba de encajar! Un peso pesado del Real Madrid y el ‘ecosistema Pedro’

El Real Madrid Baloncesto no atraviesa su mejor momento competitivo en la Euroliga. De nuevo, el equipo de Pedro Martínez sucumbió en Euroleague, en este caso contra Hapoel Tel Aviv. Los madridistas cayeron por cuatro puntos encajando un abultado número de puntos, 104. Las miradas ya están puestas en varios de los integrantes.

El encaje del que fuera pieza clave del Real Madrid Baloncesto

El estilo de Pedro Martínez es de sobra conocido. Su implantación tras una pretemporada excelsa y el título de la Supercopa Euroliga parecía todo un éxito. Varias jornadas después empiezan a verse algunas costuras en el nuevo modelo de juego. Varias son las piezas que no acaban de encajar en este Real Madrid Baloncesto, entre ellas Gaby Deck.

Gaby Deck ha sido durante muchas temporadas uno de los bastiones de este Real Madrid Baloncesto. El argentino, con paso intermedio por la NBA, ha sido líder indiscutible en muchos de los títulos conseguidos. Su adaptación al estilo de Pedro Martínez no está acabando de ser buena. El técnico prefiere jugar con cuatros más interiores y ve en él un tres. Sin embargo, el rol que le tiene asignado no le acaba de cuadrar.

¿Qué necesita Pedro Martínez de Gaby Deck?

Pedro Martínez quiere llevar los partidos a un ritmo frenético, eso y ser vertical bien puede cumplirlo el argentino del Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, no todo el entramado táctico acaba de beneficiar a Gaby Deck. Por un lado, la presencia de cuatros como Pradilla no ayuda a liberar la zona para su juego de espaldas. Por otro, no es un tirador del todo fiable y la predilección por el tiro de tres es el ABC del entrenador catalán.

📋 ¡Quinteto inicial para nuestro partido contra @HapoelTLVBC! pic.twitter.com/2yS9I77q8r — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 1, 2026

Hasta el moemnto Gaby Deck tenía un rol de ‘trabajo sucio’ en el Real Madrid Baloncesto. El argentino se arremangaba por piezas como Trey Lyles o Mario Hezonja. En la actualidad, el rebote ofensivo o los patrones defensivos son más corales y hay mayor implicación del plantel, por lo que su protagonism o también se ha disipado. Frente a Hapoel Tel Aviv firmó -2 de valoración, pero sobre todo un lapidario -15 en el +/-. Confirmación en números de las sensaciones. Además, ya arrastradas de partidos anteriores.