La duda del aficinado del Real Madrid Baloncesto con uno de los fichajes estrella

El Real Madrid Baloncesto dejó una victoria ACB frente a Unicaja de Málaga sin excesivo brillo. Los madridistas vencieron, pero no desplegaron el mismo juego que tanto había hecho ilusionarse al aficionado en la Supercopa Euroliga. Una de las noticias del choque fue la confirmación de una preocupación.

¿Se quitará la preocupación con el fichaje del Real Madrid Baloncesto?

Una de las noticias más sonadas tras el Real Madrid Baloncesto vs Unicaja de Málaga fue la relativa a la situación de Nick Smith Jr. El jugador volvió a no jugar y si bien en Euroliga ya había chirriado, que no dispute minutos en competición nacional ya acabó de preocupar. Pedro Martínez habló sobre ello y la situación podría cambiar.

Aquí tengo al bueno de Nick Smith. De momento, sin inscribir en ACB ni Euroliga.



Será cuestión de ritmo y que coja sensaciones. pic.twitter.com/8WhzN5AnZY — Javier Molero (@JavierMoleroo) September 27, 2026

El técnico del Real Madrid Baloncesto fue muy claro sobre lo que sucedía con los minutos de Nick Smith Jr. Pedro Martínez aclaró que el flamante fichaje llegó con molestias a la entidad y que guardaba reposo. Se desconoce el diagnóstico de los problemas físicos, pero el entrenador llegó a apuntar que tenían miedo de que desembocase en una lesión grave.

¿Habrá minutos en Euroliga?

Una de las noticias de la previa de la jornada para el Real Madrid Baloncesto en Euroliga ha vuelto a tener que ver con Nick Smith Jr. El jugador, hasta el momento ni constaba en la lista de inscritos para disputar Euroleague. En este sentido Javier Molero ha advertido que el jugador, ya sí que sí, aparece en la web de la competición y podría tener minutos.

Nick Smith aparece inscrito HOY en la web de la Euroliga. Entra en dinámica con el grupo y parece que puede tener minutos mañana en Estambul contra Efes. https://t.co/QW09wJYRb9 — Javier Molero (@JavierMoleroo) September 28, 2026

A pesar de que su inscripción y las palabras del periodista especializado inviten al optimismo, no está todo dicho. El portal de información especializada del Real Madrid Baloncesto, 24 Segundos en Blanco, respondía al tweet que afirmaba la posibilidad de que tenga minutos con un: “calma, pueblo”. Por lo que parece que no hay unanimidad con que Nick Smith acabe pisando el parquet en esta jornada Euroliga.