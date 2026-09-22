Nuevo reto NCAA para el ex del Real Madrid en busca del salto definitivo

El Real Madrid se ha consolidado como una de las canteras europeas que más talento joven exporta hacia la NCAA. Sin embargo, el salto al baloncesto universitario estadounidense no siempre sigue un camino lineal ni garantiza una progresión inmediata. Mientras algunos, como Egor Demin, han encontrado una vía directa hacia la NBA y actualmente forman parte de los Brooklyn Nets, otros necesitan recorrer un trayecto más largo, cambiar de universidad y encontrar el contexto adecuado para dar el impulso definitivo a sus carreras.

Ismaila Diagne en busca de protagonismo NCAA

Ismaila Diagne formó parte de una generación del Real Madrid que reunía a varios de los grandes proyectos jóvenes del club, como Hugo González, Egor Demin, Sidi Gueye, Declan Duru o Asier Miguel. Hace dos años, el pívot decidió cruzar el Atlántico y poner rumbo a la NCAA de la mano de los Bulldogs de Gonzaga, con el objetivo de hacerse un hueco como pieza diferencial en la pintura de uno de los programas con mayor tradición en la formación y desarrollo de jugadores interiores.

Sin embargo, la etapa de Diagne en Gonzaga no terminó de ofrecerle el protagonismo que buscaba. En su primera temporada como freshman apenas disputó diez partidos, una cifra que aumentó hasta los 28 encuentros en su segundo año, aunque con una presencia todavía muy limitada: apenas siete minutos por partido, en los que firmó unos promedios de 1,1 puntos y 2,4 rebotes.

Concluida la temporada, llegó el momento de tomar una decisión sobre su futuro. Continuar un año más en Spokane o explorar nuevas opciones a través del Transfer Portal. El pívot senegalés se decantó por la segunda vía, convencido de que un cambio de escenario podía ofrecerle los minutos y el protagonismo necesarios para relanzar su trayectoria en su año junior.

Aterriza en los Dons de San Francisco

De Spokane a San Francisco, del estado de Washington a California y de la Pac-12 a la West Coast Conference. El cambio de Ismaila Diagne supone recorrer apenas 1.100 kilómetros, pero implica mucho más que un simple cambio de universidad. El pívot ha elegido la propuesta de los Dons de San Francisco para convertirse en una de las piezas angulares del proyecto que dirige Chris Gerlufsen, con dos objetivos muy claros: ganar protagonismo y pelear por un billete al March Madness, un escenario al que el programa de San Francisco solo ha regresado una vez en lo que va de milenio, en 2022.

Hace unas semanas, Chris Gerlufsen destacaba públicamente las cualidades del nuevo pívot de los Dons y el recorrido que le precede en NCAA y Real Madrid. El técnico de San Francisco subrayaba su combinación de físico, talento y capacidad defensiva, además de la experiencia acumulada durante sus etapas anteriores en Gonzaga y el Real Madrid. «Ismaila aporta un tremendo tamaño, habilidad y destreza defensiva a nuestro programa. Ha sido parte de mucho éxito en sus paradas anteriores en Gonzaga y Real Madrid. Estamos emocionados de que Ismaila traiga sus formas ganadoras y su personalidad contagiosa a Hilltop en 2026-27», señalaba el head coach de los Dons.

Calendario inicial de San Francisco Dons 2026-27